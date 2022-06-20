除息行情支撐 這兩檔科技股收紅

國際情勢不佳，所幸除息前行情支撐，聯電（2303）將於6月22日發放25年來最高股息3元，今（20）日股價逆勢上漲，終場收在48.05元；聯發科（2454）將於6月23日發放歷年最高73元股息，終場收在840元。

晶圓代工成熟製程產能傳出鬆動之際，國際車用晶片大廠近期來台大搶產能，包括龍頭英飛凌、二哥恩智浦、德儀、微晶片科技（Microchip）等車用晶片「四大天王」均找上聯電增加投片，並喊出「有多少產能都收」，推升聯電產能利用率持續滿載，熱度延續至年底無虞。

聯電每股配發3元現金股利，總金額達374.46億元，創25年來新高，預計7月14日發放；聯電股價今日走強，不畏大盤持續重挫，盤中一度達49元，上漲1.35元，漲幅約2.83%，終場漲幅收斂，收在48.05元，殖利率逾6%。

聯發科每股擬配發73元股息，為上市櫃公司之最，上週不到一張的小股民人數增加上千人，累計至上週五，不到一張的小股民人數從6萬增加到12.2萬人，顯示聯發科股利政策受到小股民的歡迎。