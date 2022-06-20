貨櫃股殺聲隆隆 台股下殺近300點、摜破前低收15,367點

台股今（20）日受亞股走跌、新台幣續貶、美股電子期貨盤下跌影響開高走低，盤中曾出現跌幅收斂，維持在15,470～15,530點之間震盪，不料大盤午後出現跳水下殺，達今年來最低15,367.58點，高低振盪幅度高達3%，由台積電（2330）、航運、載板三雄主力壓盤。

今天台股開小高後便走低，盤中雖一度翻揚到15,667.68點，但不敵賣壓一路走低，午盤過後賣壓再度出籠，指數持續下探。大盤終場下跌273.68點，收今年以來最低15,367.58點，成交量2,649.90億元；台積電終場下跌3元，收498元。今日大盤資金流向比重，電子族群占比47%，運輸族群占比21.6%，金融族群占比5.4%。

第一金投顧董事長陳奕光指出，今日台股受三大因素影響，表現不如預期，一為比特幣下跌出現資金盤底效應，二為庫存下修連帶影響EPS下修殺盤，最後是新台幣續貶，導致台股下殺，目前台股以跌止跌，建議投資人，現在不宜增加持股比重。

權值股中首先看到台積電，盤中摜破500元信心關卡，盤中最低達495元，終場雖留下影線，但守不住500元大關，以498元作收；鴻海（2317）也跌破110元關卡，在平盤附近整理，終場小跌1元，收109元；聯發科（2454）、聯電（2303）表現有撐，盤中皆在平盤之上震盪，終場漲幅分別為1%、0.8%。

高價股中，股王矽力-KY（6415），股后信驊（5274）和力旺（3529）表現相對有撐，盤中皆在平盤之上震盪，終場分別收漲2.4%、0.2%和1.2%。

貨櫃三雄持續受國際運價影響，賣壓沉重，萬海（2615），長榮（2603）終場收跌超過8%，逼近跌停，萬海盤中更跌至一年來最低點119元，長榮也一度見到半年來新低108.5元。陽明（2609）尾盤出現急拉，跌幅收斂，終場收跌6.6%。航空雙雄跌幅相對較小，不過終場跌幅仍然都超過4%。

ABF載板三雄中，欣興（3037）、南電（8046）終場跌幅均超過5%，南電更跌至一年來最低點299元，欣興，景碩（3189）盤中也見半年來最低點，分別為156.5元和142元；景碩跌勢相對較小，不過終場跌幅也超過3%。

金融族群上半場演出好戲支撐大盤，午後賣壓湧現，終場僅台新金（2887），聯邦銀甲特，中信金丙特收紅，漲幅在0.1～0.6%之間。

生技族群中僅個股表現佳，晉弘，佰研（3205），台生材（6649）亮燈漲停，益得（6461）盤中摸到漲停板後回落，終場漲幅超過5%，此外還有聿新科（4161）終場漲幅維持在3%之上。