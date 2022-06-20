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台積電盤中失守500元大關 萬海、南電也見一年來最低點
台股今（20）日盤中下殺近200點，摜破前波低點，達15,439.2點，之後跌幅雖收斂，但仍然在平盤之下震盪，盤面上除了護國神山台積電（2330）摜破500元大關，航運族群、ABF載板三雄也殺聲隆隆，成為主力壓盤。
法人表示，因本周股市不確定性多，面對跌破一年來新低的個股，建議投資人保持觀望，此時若要操作，建議以現股為主，不宜用融資、融券進場操作，主要原則以不增加手中持股比重為主。
台積電上周一度跌破500元大關後終場拉回500元之上，今日台積電撐不下去，跌破500元信心關卡，最低達495元，成為一年來最低點，市值蒸發5兆之多，後續出跌幅收斂，但仍然在500元之下震盪，盤中零股交易達190萬股。
貨櫃三雄中，萬海跌幅尤重，盤中跌至一年來新低122元，接著持續在124元附近震盪，統計至17日，萬海融資連二減，融券也跟著減少將近千張，券資比15.85%，從三大法人動向來看，17日由投信主力賣超346張，今日盤中跌幅超過6%，成交量超過2萬張。
ABF載板三雄則以南電跌勢最重，盤中跌至一年最低304元，之後股價在305～308元之間表現，跌幅超過3%，統計上周法人進出表現，土洋對作表現明顯，投信與外資你丟我撿，投信連五賣、外資連五買。資券變化方面，統計至17日，融資連二減，融券連六減，融資餘額6,638張，融券餘額380張，券資比5.72%。
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