台股盤中摜破今年新低！法人：建議不宜增加持股比重

台股今（20）日早盤開低，盤中多空廝殺激烈，帶領加權指數一度上漲，回到平盤之上，之後卻一路走跌，再次摜破前低，達到今年最低點15,439.2點，法人表示，受到日、韓股和美國期貨電子盤跌幅擴大、台幣走貶影響，加上航運、載板三雄主力壓盤，造成台股跌跌不休，盤中由金融族群撐盤。

觀察盤中資金比重，電子族群占比46.6%，運輸族群占比23.1%，金融族群占比3.3%。

第一金投顧董事長陳奕光指出，現在由於比特幣下跌出現資金盤底效應，加上庫存下修連帶影響EPS下修殺盤、台幣持續貶值，導致台股不斷下殺，目前台股以跌止跌，建議投資人，現在以不增加持股比重為主要策略。

留意到盤中權值股表現，台積電（2330）摜破500元大關，盤中最低達495元，接著持續在平盤之下震盪；鴻海（2317）也跌破110元關卡，盤中在平盤上下整理；唯聯發科（2454）、聯電（2303）表現有撐，聯發科盤中在832～852元區間震盪，漲幅超過1%；聯電也維持1%以上漲幅。

貨櫃三雄中，萬海（2615）跌勢最重，盤中跌至一年來新低122元，其次為長榮（2603），盤中持續在低點112元附近震盪，與萬海盤中跌幅皆超過5%；陽明（2609）則在112.5～114元區間整理，跌幅超過4%。航空雙雄跌幅相對較小，盤中跌幅均在1%以下。

ABF載板三雄中，欣興（3037）、南電（8046）跌幅均超過2.5%，南電更跌至一年來最低點304元，後續跌幅逐漸縮小，景碩（3189）相對有撐，雖持續在平盤之下震盪，但跌幅在1.3%左右。

金融族群中，台新金（2887），第一金（2892）盤中漲幅維持在1%之上，永豐金（2890），玉山金（2884），王道銀行（2897）等股也維持在平盤之上震盪。

生技族群中也有個股表現佳，佰研（3205）、台生材（6649）亮燈漲停，晉弘，益得（6461）以漲幅7%之上緊追在後，此外還有太景*-KY（4157），聿新科（4161），智擎（4162），神隆（1789）等股漲幅維持超過3%。