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台積電股價500元失守 今年市值蒸發5兆元

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沒有最低點只有更低點？小股民力挺神山

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電（2330）今（20）日股價持續破底，開在500元關卡，早盤最低到496元，創18個月來新低，市值失守13兆元關卡；不過全民挺神山的風潮未減。本報資料照片
台積電（2330）今（20）日股價持續破底，開在500元關卡，早盤最低到496元，創18個月來新低，市值失守13兆元關卡；不過全民挺神山的風潮未減。本報資料照片

受國際情勢影響，台積電（2330）今（20）日股價持續破底，開在500元關卡，早盤最低到496元，創18個月來新低，市值失守13兆元關卡；不過全民挺神山的風潮未減，持股5張以下的股東人數攀升，帶動股東總人數達137萬1252人，創下新高。

道瓊工業平均指數上個交易日下跌38.29點、跌幅0.13%，收在29,888.78點，創2020年12月14日以來收盤新低；那斯達克指數上漲152.25點、漲幅1.43%，收10,798.35點；標準普爾500指數上漲8.07點、漲幅0.22%，收3,674.84點；費城半導體指數上漲11.68點、漲幅0.46%，收2,578.54點。

近期台積電好消息連發，公司強調，由於製程技術領先優勢，營運受惠高效能運算及車用強勁需求，今年營收應可如預期成長30%。台積電3奈米製程將於今年下半年量產，2奈米製程將於2025年量產。

儘管如此，台積電股價仍不敵國際情勢，上個交易日（17日）股價走勢疲弱，盤中跌破新台幣500元關卡，為499元，為2020年12月7日以來股價首度見到4字頭。終場跌幅收斂，力守500元關卡，收在501元，下跌7元，滑落至12.99兆元。

台積電今年以來股價下跌114元，市值縮水2.95兆元；自高點688元下跌187元，市值縮水4.84兆元，比6月17日上櫃股票總市值4.72兆元還多。

不過，小股民還是神勇力挺，台積電股東人數不減反增，至6月17日達137萬1252人，創新高，較上週6月10日的134萬2930人增加2萬8322人；零股股東人數83萬4776人，增加1萬1728人；持股1至5張的股東人數44萬3008人，增加1萬4413人。

台積電 股東

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