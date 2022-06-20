6/20【早晨財經速解讀】台積電500元保衛戰能抄底？富邦金股價見5字頭 美股崩盤秀只是剛開始？
台積電上周五（17日）上演500元保衛戰，盤中一度跌至今年新低499元，後續拉回在500元附近震盪，終場收跌1.3%，驚險收在501元。台積電近期賣壓仍然來自外資，不過16日外資回補1,620張，有抄底進場之勢。此外，散戶遇台積電依然保持越跌越買，股東人數已暴增至137萬。
富邦金17日舉行股東會，小股東在會中質疑旗下富邦產未盡到風險控管，才會賣了200多萬張防疫險，富邦金董事長蔡明興坦言，確實風險控管要持續加強。另有股東抱怨股價從80幾跌到剩50幾，蔡明興表示，受到俄烏戰爭與通膨影響，「股價現在是比較低」，但在利率上漲環境下，對金融股有利。
美國股市上周寫下2020年新冠肺炎疫情爆發以來表現最差的一周，標普500指數重挫5.8%，道瓊指數和那斯達克也雙雙大跌4.8%，費城半導體指數和台積電ADR周五分別反彈0.5%和0.6%，但在整個晶片業可能供過於求的陰影下，周線跌幅仍高達9%和4.2%。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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