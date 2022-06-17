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外資今賣超176.7億 這檔高居冠軍、金融股也占3檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

台股今（17）日開低走低，收在15,641.26點，下跌197.35，三大法人同步賣超，外資賣超176.7億元，統計外資賣超前十大個股發現，聯電（2303）高居外資賣超冠軍，台積電（2330）也進榜，金融股占3檔。

台股早盤開低，一度下探至15,573.38點，跌破5月12日低點15,616.68點，終場收跌1.25%，指數收在15,641.26點，統計本周加權指數重挫818.86點，周線跌幅4.97%，周K線連二黑，日均量2,558.14億元，OTC指數單周跌幅更達6.01%。

三大法人合計賣超237.65億元，外資賣超176.7億元，投信賣超30.82億元，自營商賣超（合計）30.12億元；本周三大法人全面賣超台股，外資連續兩周站在賣方，本賣超金額破千億元，達1,078.16億元，金額為3月中旬以來最高，投信中斷今年初以來連續21周加碼台股態勢，轉為賣超41.11億元，自營商單周減碼25.44億元，三大法人合計單賣超台股1,144.71億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是聯電、華航（2610）、國泰永續高股息、力積電、台積電、元大金（2885）、國泰台灣5G+、元大台灣50（0050）、新光金（2888）、台新金（2887）等；外資賣超個股冠軍為聯電，單日賣超54,979張，其次是賣超華航28,314張；另外，外資賣超台積電17,118張。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，台股單周跌幅近-5%，改寫2021年5月中旬以來單周最大跌幅，由於美國通膨未能有明顯放緩跡象，市場預期7月聯準會仍將維持升息3碼的步調，使得需求面雜音開始出現，企業端也面臨庫存調整等問題，研判台股仍將反覆築底，需要時間逐步消化利空。

賴正鴻認為，近期台股投資宜聚焦具有成長前景、產業旺季之類股，並宜逢低介入掌握反彈契機，如工具機、設備如自動化、AI、汽車與電動車零組件等產業，已經見到需求面成長趨勢，特別是汽車零組件受惠於中國減徵購車稅，在六大領域實施33項措施，以激勵車市銷售，帶動相關供應鏈股價表現。

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