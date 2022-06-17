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台股下跌197.35點 三大法人賣超237.65億元
美股四大指數重挫，費半大跌超過6%，拖累台股今（17）日開低，一度下殺摜破前低，下探至15,573.38點，終場收在15,641.26點，下跌197.35點，成交量放大至3,078.78億元；三大法人賣超237.65億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超176.7億元，投信賣超30.82億元，自營商賣超（合計）30.12億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.9億元，自營商（避險）賣超19.21億元。
今台股大跌，電子權值股殺聲隆隆，台積電（2330）一度跌破500元，收501元，聯發科（2454）下跌超過4%，收831元，聯電（2303）收47.65元，跌幅2.95%。IC設計個股方面，儘管目前三星還是繼續拉貨，數量並沒有減少，但確實價格隨著市況起伏而下修，與三星有合作關係的面板驅動IC大廠聯詠（3034）股價持續走弱，收352元。航空雙雄皆下跌超過4%，長榮航（2618）跌破半年線，金融指數下跌1.45%，兆豐金（2886）、中信金（2891）、第一金（2892）等跌幅超過2%，生技醫療類股表現相對強勢，大盤收在15,641.26點，跌幅1.25%。
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