台股破底後跌勢收斂 挫197點收15,641點 台積500元有守

台股今（17）日帶量下殺跌破萬六，台積電（2330）也陷入500元關卡保衛戰，雙雙下探前低，大盤由電子權值股主力壓盤，貨櫃三雄強勢支撐，法人指出，昨日融資大砍百億、自營商落跑，導致今日台股破底，不過隨著美股期貨指數回升、陸、港股翻紅，台股盤中跌幅收斂，大盤有撐。終場下跌197.3點，收15,641.2點，成交量3,078.7億元；台積電下跌7元，收501元。

台股今早在接近9點半時跌破前波低點15,616點，後續曾拉回15,700點以上震盪又下滑，在12點左右出現最低15,573點。台新投顧副總黃文清表示，今日台股受升息壓力、景氣衰退疑慮影響，延續昨日跌勢，預期下周有望反彈，不過反彈後還是會遇震盪，跌深的族群相對有機會表現。

今日權值股齊跌，台積電盤中跌至今年新低499元，後續拉回在500元附近震盪，終場收跌1.3%；鴻海（2317）終場跌幅達1%以上；聯發科（2454）跌勢較重，終場跌幅超過4%；高價股齊跌，股後信驊（5274），旭隼（6409），亞德客-KY（1590），矽力-KY（6415）跌幅重達5%以上，力旺（3529），世芯-KY（3661）中場也收跌超過3%。盤中資金占比以電子族群最重達55.1%，運輸族群占15.2%，金融族群占5.2%。

貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）中，陽明盤中由黑翻紅，尾盤買單敲進，股價急起直追，終場漲幅超過2%，萬海則漲勢收斂，終場收平，長榮午後由黑翻紅，終場收平。航空雙雄長榮航（2618），華航（2610）持續下殺，終場收跌超過4%。

ABF載板三雄中，景碩（3189）表現有撐，漲幅維持在3%以上，南電（8046）由紅翻黑，終場收平，欣興（3037）午後跌幅收斂，持續往平盤靠近，終場跌漲0.3%。

另外看到汽車零組件族群，由於市場需求仍高，激勵汽車零組件股價有撐，三陽工業（2206），大億（1521），胡連（6279），康普（4739）等股，終場漲幅在3～5%不等。

生技醫療族群也有個股強勢表態，台生材（6649），德英（4911），晉弘亮燈漲停，保瑞（6472）終場收漲超過8%，美時（1795）終場漲幅超過6%，智擎（4162），明基醫（4116），國光生（4142）終場漲幅也有3%以上。