影／裕隆去年獲利衝高 坦言今年車市衰退

裕隆去年稅後淨利達到47.2億元，每股盈餘來到4.82元，大幅成長72.1％，創下近16年來的新高紀錄，董事長嚴陳莉蓮與總經理姚振祥今出席股東會，面對今年景氣與挑戰，姚振祥坦言今年車市會衰退，嚴陳莉蓮表示，會持續結合合作夥伴的資源，進行轉型升級，創造永續投資的價值。

裕隆去年受疫情與缺料影響，汽車營收243.1億元，低於前一年的水準，但公司積極轉型與優化本業及轉投資事業競爭力，獲利仍創佳績，嚴陳莉蓮表示，今年持續優化新車平台管理和智慧製造，努力深耕新能源車和綠色儲能事業來提升績效。