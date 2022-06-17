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影／裕隆去年獲利衝高 坦言今年車市衰退
裕隆去年稅後淨利達到47.2億元，每股盈餘來到4.82元，大幅成長72.1％，創下近16年來的新高紀錄，董事長嚴陳莉蓮與總經理姚振祥今出席股東會，面對今年景氣與挑戰，姚振祥坦言今年車市會衰退，嚴陳莉蓮表示，會持續結合合作夥伴的資源，進行轉型升級，創造永續投資的價值。
裕隆去年受疫情與缺料影響，汽車營收243.1億元，低於前一年的水準，但公司積極轉型與優化本業及轉投資事業競爭力，獲利仍創佳績，嚴陳莉蓮表示，今年持續優化新車平台管理和智慧製造，努力深耕新能源車和綠色儲能事業來提升績效。
面對通膨與景氣變化，姚振祥坦言，今年目前整個車市較去年整個衰退約12%，現在上海解封，供應鏈問題會解決，盼望市況會回溫，但整年預估仍是小幅衰退，至於電動車國內市場銷量，相較去年而言成長一倍，會持續與鴻海合作推出新車，其次，裕隆城是4萬多坪的大商場，預計9月份做內部裝修，目前威秀、誠品等廠商都已進駐，希望明年6月可以對外營業。
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