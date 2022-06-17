填息行情失靈 這檔除息後一路下探、股價跌掉一成

聯強（2347）去年每股純益10.35元，每股配發5元現金股利，在6月9日除息，但股價卻是陷入貼息窘境，統計從除息日以來，今（17）日一度下滑至55.4元，股價跌幅近一成，填息行情失靈。

聯強5月營收重新回到300億元水準，單月營收322.14億元，月增8.5%，年增2.6%，創同期新高，累計今年前五個月營收1,622.2億元，年增8.3%。

聯強對今年全年業績表現相對樂觀，在資訊商用、資訊家用、通訊產品、IC元件等四大業務中，今年最看好資訊商用；聯強表示，4月營收受大陸封控及印尼齋戒月影響，第2季營收相對較有挑戰，但在大陸封控解除，加上進入旺季，對下半年維持樂觀看法。

聯強去年去年稅後純益突破百億大關，達173億元，年增112%，創歷史新高紀錄，每股純益10.35元，每股配發現金股利5元，6月9日除息，但除息以來股價持續走低，陷入貼息窘境。

聯強今日以56.5元開低，一度下滑至55.5元，下跌1.4元，從6月9日除息日收在61.5元，填息行情失靈下，股價跌幅達9.75%，創去年11月以來的低點價位，盤中跌幅逾2%。