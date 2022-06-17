台積電500元保衛戰 該買還是賣？

過去一段時間堅守500元的台積電（2330）今（17）日成為台股壓盤重心，開低499.5元，開盤後更一度跌破500元大關，達499元，下探一年來新低，盤中持續在500元附近震盪。

法人表示，台積電基本面仍佳，目前受到國際利空消息和投資人恐慌心理影響，股價超跌，看好後市股價有望反彈，建議投資人繼續長抱，也可逢低加碼分散成本。

台積電今日上演500元保衛戰，近期賣壓仍然來自外資，不過昨（16）日外資回補台積電1,620張，有抄底進場之勢。此外，散戶遇台積電依然保持越跌越買，今日盤中零股成交量已達134萬股之多，成交價落在503元。

昨日台積電ADR大跌5.17%，今日台積電盤中持續在500～503元區間震盪，跌幅在1.1%附近，法人指出，台積電今日跌幅不如ADR來的重，內資支撐力道仍足，下周有望迎來跌深反彈。