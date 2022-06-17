台積電秀2奈米技術 早盤股價這樣表現

在聯準會（Fed） 15日宣布升息3碼後，16日道瓊工業指數暴跌741.46點，或2.42%，收在29,927.07點，道瓊工業指數自2021年1月以來首次收在30,000點下方 ；標普500指數下挫123.22點，或3.25%，收報3,666.77點；那斯達克指數跌453.06點，或4.08%，收報10,646.10點。

2022-06-17 08:11