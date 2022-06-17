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台積電秀2奈米技術 早盤股價這樣表現

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

美股重挫，台積電ADR創波段新低，台積電（2330）今（17）日早盤股價一度跌破新台幣500元關卡，最低到499元，市值失守13兆元；台積電股價疲軟，領軍科技股走跌，千金股一片綠油油。

道瓊工業指數下挫741.46點、跌幅2.42%，以29927.07點作收；標普500指數重挫123.22點、跌幅3.25%，收3666.77點；科技股那斯達克指數大跌453.06點、跌幅4.08%，收10646.10點。費城半導體指數下跌170.69點、跌幅6.24%，收2566.86點。

台積電美國存託憑證（ADR）一度達83.99美元，創波段新低，收在84.52美元，市值4383.51億美元，為嬌生（J&J）超越，落居全球第10位。以台積電16日收盤價新台幣508元計，台積電ADR折價約1.05%。

台積電今天股價表現疲弱，早盤達499元，下跌9元，市值縮水2333億元，滑落至12.93兆元。

股王矽力-KY（6415）最低2,285元，跌破2,300元關卡，股后信驊（5274）早盤最低2,190元，跌破2,200元關卡，近日股價表現亮眼、排名衝到第四的旭隼（6409）今日卻大跌逾5%。

台積電

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在聯準會（Fed） 15日宣布升息3碼後，16日道瓊工業指數暴跌741.46點，或2.42%，收在29,927.07點，道瓊工業指數自2021年1月以來首次收在30,000點下方 ；標普500指數下挫123.22點，或3.25%，收報3,666.77點；那斯達克指數跌453.06點，或4.08%，收報10,646.10點。

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