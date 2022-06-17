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永豐台股ETF 00901、00907 新成分股出爐

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

全球物價與通膨壓力高張，美、台央行相繼升息，全球股市也經歷劇烈變動，台灣股市是否由股息標的護體，發揮股價下檔支撐力道值得關注。永豐投信將進行兩檔台股ETF成分股定期調整，00901永豐智能車供應鏈ETF進行半年度成分股調整，這次更換七檔成份股；00907永豐優息存股ETF進行年度成份股調整，這次僅更換二檔成份股，替換率低投組穩定，同時按最新股息殖利率進行成份股權重調整，讓投組即時反應存股標的今年度股息水準樣貌，本次調整自17日生效。

永豐智能車供應鏈ETF進行半年度成份股調整，替換新增七檔成份股，新增標的包括車用晶片、汽車零組件，及太陽能廠，如力積電、嘉澤（3533）、聯合再生（3576）等標的；永豐優息存股ETF進行年度成份股調整，替換新增二檔成份股，並依最新股息殖利率進行成分股權重調整，金融股占比仍高達55%以上，新增金融股有新光金（2888）等。

永豐智能車供應鏈ETF追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」投資，成份股百分之百鎖定台灣智能車4C供應鏈優勢，精選50檔智能車供應鏈成份股，每年二次進行成份股審核，6月為半年度定審，本次新增標的如：嘉澤，近期在雲端伺服器、車用電子等相關零組件供需積極開拓業績；台表科（6278）主力發展相機模組，為新打入美系Tesla 供應鏈台廠；力積電（6770）積極提高車用及通訊基礎晶片產品投片量，今年營收與獲利成長可期；聯合再生為台灣大型太陽能廠，持續專注「燃料電池動力系統」開發，成長趨勢備受期待。

永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥指出，IEA預估，隨著全球電動車滲透率拉高，將對相關供應鏈出現結構性變化，車用電池、汽車電子、車用半導體，以及公共充電站等產業需求看旺，此外，受惠5G、電動車、高速傳輸等終端需求強勁，推動零組件廠商規格升級新商機，本次新增標的廣納智能車台廠供應鏈商機，參與產業再升級的機會，適合作為投資人追求長期成長趨勢資產配置部位。

永豐優息存股ETF追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，精選30檔適合存股特性的金融與傳產成份股，於每年6月依上市公司最新公佈的股息率進行成份定審及調整，除本次新增替換的個股外，也會按最新估算的年度股息殖利率，進行成份股權重調整，以掌握年度存股標的除權息行情，最新前十大成份股依序為：亞泥（1102）、國泰金（2882）、萬海（2615）、開發金（2883）、台化（1326）、元大金（2885）、富邦金（2881）、寶成（9904）、中信金（2891）及新入榜的新光金等。

永豐優息存股ETF經理人張怡琳表示，聯準會與台灣央行在高通膨壓力下，再度進行升息，升息引導利差擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情，00907成份股調整後仍以金融股為核心配置部位，共有16檔金融股，研判金融股第三季行情樂觀，也是投資人近期可留意的焦點；此外，升息穩定通膨，引導經濟成長步伐，對民生循環產業需求及後市看法仍偏正向。

ETF 存股 金融股

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