富邦期貨：短線預期市場對經濟衰退風險憂慮仍打壓股市

6月聯準會以1994年以來首見最激進的幅度升息，並預告7月仍可能再升息2-3碼，市場擔憂聯準會將把利率提升到使經濟面臨衰退風險的水準，周四公布美國5月新屋開工以及營建許可分別月減14.4%及7%，6月費城Fed製造業指數意外下滑至-3.3，悲觀的經濟數據加重市場賣壓，美股四大指數同步重挫。

美國聯準會一次升息3碼，並且預告下個月仍有可能再升息3碼，目前市場預期聯準會將在年底將利率上調至3.75%-4%，遠高於預估的中性利率水準2.5%，將使經濟活動受到抑制，聯準會在本周會議也上調通膨預估，並下調預估經濟增速，顯示高通膨仍將困擾全球經濟，同時央行仍將在經濟增速放緩同時，持續緊縮貨幣政策，因此，短線預期市場對經濟衰退風險的憂慮仍將打壓股市。(富邦期貨/提供)