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台股早盤一度跌逾200點 台積電開盤跌破500元陷保衛戰

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台股早盤一度跌逾200點 台積電面臨500元保衛戰

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

美股周四(16日)收盤重挫，引發剛回神的台股今(17)日開盤下跌44.45點，開盤指數15,794.16點，早盤一度跌逾200點，來到15,625.86點；台積電（2330）開盤下跌8.5元，開盤價499.5元， 今日面臨500元保衛戰。

群益投顧說，大盤指數3日線盤中得而復失，收盤改寫本波新低。反彈走勢曇花一現，短線技術面延續偏空格局，不排除向5月低點回測。波段低點還須進一步確認，短線保守因應，等待落底訊號出現。

周四美股四大指數收盤：道瓊指數下跌741.46點、跌幅2.42%，那斯達克指數下跌4.08%，標準500指數下跌3.25%，費半指數下跌6.23%。

富邦期貨表示，6月聯準會以1994年以來首見最激進的幅度升息，並預告7月仍可能再升息2-3碼，市場擔憂聯準會將把利率提升到使經濟面臨衰退風險的水準，周四公布美國5月新屋開工以及營建許可分別月減14.4%及7%，6月費城Fed製造業指數意外下滑至-3.3，悲觀的經濟數據加重市場賣壓，美股四大指數同步重挫。

統一期貨說，加權指數周四開高走低下跌160.64點至15,838.61點，跌幅1.0%。航運與電子零組件較為弱勢。外資周四期貨淨空單增加180口至6,478口，十大交易人與特定法人合計買進3,223口。週選支撐與壓力區落在15,600至16,300之間，P/C Ratio升至0.85，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周四集中市場合計賣超31.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超9.2億元，投信買超5億元，自營商（自行買賣）賣超14.3億元，自營商（避險）賣超31.6億元。

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在聯準會（Fed） 15日宣布升息3碼後，16日道瓊工業指數暴跌741.46點，或2.42%，收在29,927.07點，道瓊工業指數自2021年1月以來首次收在30,000點下方 ；標普500指數下挫123.22點，或3.25%，收報3,666.77點；那斯達克指數跌453.06點，或4.08%，收報10,646.10點。

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