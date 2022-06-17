台股早盤一度跌逾200點 台積電面臨500元保衛戰

美股周四(16日)收盤重挫，引發剛回神的台股今(17)日開盤下跌44.45點，開盤指數15,794.16點，早盤一度跌逾200點，來到15,625.86點；台積電（2330）開盤下跌8.5元，開盤價499.5元， 今日面臨500元保衛戰。

群益投顧說，大盤指數3日線盤中得而復失，收盤改寫本波新低。反彈走勢曇花一現，短線技術面延續偏空格局，不排除向5月低點回測。波段低點還須進一步確認，短線保守因應，等待落底訊號出現。

周四美股四大指數收盤：道瓊指數下跌741.46點、跌幅2.42%，那斯達克指數下跌4.08%，標準500指數下跌3.25%，費半指數下跌6.23%。

富邦期貨表示，6月聯準會以1994年以來首見最激進的幅度升息，並預告7月仍可能再升息2-3碼，市場擔憂聯準會將把利率提升到使經濟面臨衰退風險的水準，周四公布美國5月新屋開工以及營建許可分別月減14.4%及7%，6月費城Fed製造業指數意外下滑至-3.3，悲觀的經濟數據加重市場賣壓，美股四大指數同步重挫。

統一期貨說，加權指數周四開高走低下跌160.64點至15,838.61點，跌幅1.0%。航運與電子零組件較為弱勢。外資周四期貨淨空單增加180口至6,478口，十大交易人與特定法人合計買進3,223口。週選支撐與壓力區落在15,600至16,300之間，P/C Ratio升至0.85，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周四集中市場合計賣超31.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超9.2億元，投信買超5億元，自營商（自行買賣）賣超14.3億元，自營商（避險）賣超31.6億元。