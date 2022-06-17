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台股早盤一度跌逾200點 台積電開盤跌破500元陷保衛戰

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6/17【早晨財經速解讀】崩盤！道瓊跌破3萬點 費半重挫6% 衰退來了？台積電ADR大跌5% 台央行僅升半碼 準備率也調升 信貸急速收縮？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市三大指數周四（16日）悉數吐回前一日漲幅，道瓊重挫740點，那指劇跌4%跌最深，在聯準會（Fed） 15日宣布升息3碼後，多國央行紛紛宣布升息以抑制通膨上揚，導致全球經濟衰退疑慮加劇。

道瓊工業指數暴跌741.46點，或2.42%，收在29,927.07點，道瓊工業指數自2021年1月以來首次收在30,000點下方 ；標普500指數下挫123.22點，或3.25%，收報3,666.77點；那斯達克指數跌453.06點，或4.08%，收報10,646.10點。

三星電子傳出庫存過多而暫停採購的利空消息，加上美股大盤大跌影響，代表半導體股的費城半導體指數周四崩跌6.2%，創下2020年6月11日來最大跌幅。台積電ADR也受拖累，重挫5.2%，創下今年3月來最大跌幅。

在美國聯準會宣布大舉升息三碼（0.75個百分點）之後，台灣央行也決定立即跟進升息。央行三月宣布升息一碼出乎市場意料，這次升息則在預料內。理由很簡單，通膨壓力已大到逼得全球主要央行一致要優先抵抗通膨。不過，央行僅升息半碼，幅度比市場預期的要小。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 升息 央行 通膨 標普

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