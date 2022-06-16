邊境解封政策開始上路「航空股」可買嗎？法人這樣看

邊境解封政策上路，入境檢疫天數開始縮短，但每周入境額度2.5萬人，鬆綁政策啟動下有助商務、探親行程，目前長榮航（2618）、華航（2610）6月底前配額已滿；邊境鬆綁上路，航空雙雄近期股價仍是往下探底，解封商機下，到底可不可以進場買進？法人看法偏向保守，認為在破底危機尚未解除，不急著進場。

所有旅客入境檢疫天數由「7+7」改為「3+4」，從6月15日起開始縮短入境檢疫天數；另外，機組員入境檢疫從「7+7」改為「0+7」，有助長程線可調派人力增加20%。

入境人數每周上限2.5萬人，華航、長榮航到6月底前配額已滿；至於開放轉機部分，有助下半年華航、長榮航搶攻東南亞轉機商機。

邊境解封政策開始啟動，但長榮航、華航連日來股價仍是往下探底，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，航空在客運上何時可以轉旺仍需要觀察，目前還看不到明顯的時間表，雖然理論上航空股有機會受惠解封政策上漲，但在台股大盤偏弱下，恐仍需要整理的時間，不急著進場布局，可以等進一步的配套政策出來再決定。

亞洲投顧分析師吳岳展表示，航空股前高無法突破，現在要觀察的是前低能否守住，目前華航已失守各均線，季線壓力明顯，長榮航則是面臨半年保衛戰，如果可以守住不破底，是比較好的情況，目前在操作上應保守。

證券分析師黃漢成認為，雖然航空股長線看好，有機會反應解封題材，但是在操作上，目前仍應保守。