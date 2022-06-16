快訊

逆子縱火燒死8家人 長媳妹妹崩潰痛喊：會判他死刑嗎？

邊境解封政策開始上路「航空股」可買嗎？法人這樣看

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
航空雙雄因應全球旅運需求，規劃夏季大增班。（本報系資料庫）
航空雙雄因應全球旅運需求，規劃夏季大增班。（本報系資料庫）

邊境解封政策上路，入境檢疫天數開始縮短，但每周入境額度2.5萬人，鬆綁政策啟動下有助商務、探親行程，目前長榮航（2618）、華航（2610）6月底前配額已滿；邊境鬆綁上路，航空雙雄近期股價仍是往下探底，解封商機下，到底可不可以進場買進？法人看法偏向保守，認為在破底危機尚未解除，不急著進場。

所有旅客入境檢疫天數由「7+7」改為「3+4」，從6月15日起開始縮短入境檢疫天數；另外，機組員入境檢疫從「7+7」改為「0+7」，有助長程線可調派人力增加20%。

入境人數每周上限2.5萬人，華航、長榮航到6月底前配額已滿；至於開放轉機部分，有助下半年華航、長榮航搶攻東南亞轉機商機。

邊境解封政策開始啟動，但長榮航、華航連日來股價仍是往下探底，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，航空在客運上何時可以轉旺仍需要觀察，目前還看不到明顯的時間表，雖然理論上航空股有機會受惠解封政策上漲，但在台股大盤偏弱下，恐仍需要整理的時間，不急著進場布局，可以等進一步的配套政策出來再決定。

亞洲投顧分析師吳岳展表示，航空股前高無法突破，現在要觀察的是前低能否守住，目前華航已失守各均線，季線壓力明顯，長榮航則是面臨半年保衛戰，如果可以守住不破底，是比較好的情況，目前在操作上應保守。

證券分析師黃漢成認為，雖然航空股長線看好，有機會反應解封題材，但是在操作上，目前仍應保守。

長榮航 華航

延伸閱讀

3+4檢疫後4天不可住一般旅館 不排除未來開放

中國入境鬆綁 多地隔離縮為14天 駐美使館赴中簽證開放

3+4入境新規防疫旅館要住幾天？ 國民黨籲政府給明確指引

入境每周限2.5萬人航空業爆單 指揮中心：滾動研議放寬

相關新聞

美國升息3碼外資落跑？ 金管會：「影響有限」回歸基本面

美國聯準會於台灣時間16日凌晨2時宣布升息3碼，投資人關注外資動向。金管會今表示，到目前外資淨匯入還有2259億美元，升...

邊境解封政策開始上路「航空股」可買嗎？法人這樣看

邊境解封政策上路，入境檢疫天數開始縮短，但每周入境額度2.5萬人，鬆綁政策啟動下有助商務、探親行程，目前長榮航（2618...

Fed升息3碼 國泰投信看好「鷹影下」3大長線產業

聯準會（Fed）6月利率決議升息3碼，為1994年11月以來最大的單次升息幅度，也符合市場預期，同時Fed也暗示，7月可...

台股跌跌不休 10檔台股基金規模逆勢增胖

今年來台股隨著全球股市下跌，加權股價指數跌13%、電子指數跌16.8%、櫃買指數跌17.5%，主動式台股基金規模也跟著縮...

「王心凌概念股」從阿湯哥、王心凌看投資契機

輕快節奏、充滿活力的律動舞步，藝人王心凌憑藉著當年經典曲《愛你》勾起不少男孩塵封的青春記憶，在陸綜《乘風破浪３》中重新獲得關注度再翻紅

台股下跌160.64點 三大法人賣超35.16億元

美國5月CPI通膨年增率8.6%再創40年新高，顯示通膨並未觸頂，聯準會今於台灣時間凌晨公布6月調高利率3碼，基準利率升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。