台股下跌160.64點 三大法人賣超35.16億元

美國5月CPI通膨年增率8.6%再創40年新高，顯示通膨並未觸頂，聯準會今於台灣時間凌晨公布6月調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%，台股今（16）日開高走低，收在15,838.61點，下跌160.64點，成交量放大至2,723.46億元；三大法人賣超35.16億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超6.47億元，投信買超4.27億元，自營商賣超（合計）45.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超14.3億元，自營商（避險）賣超31.6億元。

今台積電（2330）秒填息，不過收盤僅小漲0.4%，收508元，ABF載板三雄持續下跌，欣興（3037）更慘跌超過9%，收165.5元。美國眾議院通過「2022年海運改革法案」，將加強對跨國航運業者的監管，同時對航運業者加收特別費也有限制，目的在抑制高漲不下的海運成本，貨櫃三雄持續收低，長榮（2603）、陽明（2609）都跌破120元。各類股中僅金融股維持平盤，玉山金（2884）、中信金（2891）漲幅逾1%，大盤收在15,838.61點，跌幅1%。