台股獲利了結賣壓、航運股重挫 跌160點收15,838點

台股今（16）日早盤受美國聯準會升息3碼、美股收漲激勵開高，不過盤中遇獲利了結賣壓，加上市場靜待台灣央行升息公布決策，大盤走勢逐漸下滑，午後翻黑，終場下跌160.6點，收15,838.61點，成交量2,723.5億元；台積電（2330）上漲2元，收508元。

觀察盤中資金流向，電子族群占比53.4%，運輸族群占比17.3%，金融族群占比4.1%，生醫族群占比3.4%。今日大盤由生技醫療和半導體族群強勢領漲，終場半導體族群漲幅收斂，為大盤帶來壓力，生技族群則保持強勢。

觀察權值股表現，台積電上演開盤秒填息，收漲0.4%，成為午後撐盤主力；聯發科（2454）一度收復900元大關，午後翻黑走跌，終場收873元，跌幅1.2%；鴻海（2317）盤中持續在112元附近震盪，終場收111.5元。高價股中，股后信驊（5274），旭隼（6409）終場收漲0.4%、1.7%，亞德客-KY（1590）則收在平盤。

生技醫療族群具新藥題材加持，6月6日掛牌上市的北極星藥業-KY（6550）強攻漲停，泰福-KY（6541）今日摸到漲停板後拉回，終場收漲4.1%。晶碩（6491）今日終場漲幅超過2%，杏輝（1734），台耀（4746）等股，終場也收漲1%以上。

上櫃生技族群中，晶宇（4131），德英（4911），益得（6461）亮燈漲停，合一（4743），星寶國際（6130）漲幅分跌達6%、5%。太景*-KY（4157），保瑞（6472），中天（4128）終場漲幅皆維持在4%以上；健亞（4130），中裕（4147）漲幅也皆超過2.5%。

航運族群部分，受到國際運價持續影響，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）終場收跌4～6%不等，成為壓盤重心之一，航空雙雄長榮航（2618），華航（2610）也齊跌1%以上。

金融族群則受惠美國聯準會升息決策，盤面稍有表現，高雄銀（2836），玉山金（2884），中信金（2891），遠東銀（2845）表現較突出，漲幅達2%以上。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股下跌上漲的區間越來越小，未來可能走小格局行情，個股較有表現機會，下周高點應該看在月線16,316～16,700點之間的位置，觀察指標看兩年期債券殖利率，若保持在3.3%、3.4%則股市較不會有特別表現，3%以下則大盤有望出現大格局變化。