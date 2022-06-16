半導體股回神 台積電、家登秒填息

台積電。路透 美股市場昨日反彈，台股半導體股同步回神，晶圓代工龍頭廠商台積電（2330）、晶圓傳載供應商家登（3680）今（16）日同步除息，開盤後皆開高順利秒填息。

法人分析，半導體高階先進製程受市場結構調整影響較小，先進製程晶圓代工價格報價約介於 7,000~15,000 美元，個別客戶與應用有所差異但通常價格變動較少，變動多跟製程難度升級、客製化、矽晶圓與光阻等耗材材料成本上升關聯。

此外，法人估計，成熟製程晶圓代工平均價格已漲到3,200美元左右，相對過去1,000美元居於高檔難在上漲，不過台積電成熟製程的漲幅過往低於同業仍有100~200美元空間。

日前業界已傳出明年台積電全面調漲晶圓代工報價，平均漲幅約6%，涵蓋各種製程，雖然台積電不評論價格，但法人與業界估計，台積電漲價幅度相對過往兩年同業漲幅仍屬溫和且已經遞延一年反應成本上漲壓力。