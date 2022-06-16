貨櫃三雄股價探底！這家公司神操作 低點上船高點賣

貨櫃三雄股價仍在往下探底，法人看法保守居多，認為在下半年變數仍然存在下，應先保守觀望，不過，也有法人看好高現金股息個股進行除息，股價更具吸引力，但台驊投控（2636）及台灣港務公司，在上下船的時機可說是神操作等級。

根據證交所公開資訊觀測站公告，台驊投控精準的抓到買賣長榮（2603）、陽明（2609）的時機，幾乎是賣在高點，然後於低點再回補；台灣港務公司在陽明的賣出時點上也是相當精準，身為陽明大股東，持股成本約僅12元，以目前陽明市價來說，隨便賣隨便賺，台灣港務公司今年來已公告賣出陽明3次。

台驊投控在3月14日公告處分兩檔貨櫃股，在去年12月28日到今年3月14日累積處分長榮2,205張，每股平均價格156.06元，處分利益2.41億元；同期間累積處分陽明2,800張，每股平均價格126.29元，處分利益1.39億元；另外3月16日再公告處分長榮2,000張，每股平均價格151.31元，處分利益2.06億元。

以台驊投控賣出長榮、陽明的時間來看，對照當時的股價，可說是賣在相對高點價位；長榮由去年12月28日143.5元往上漲，今年3月4日曾達171元，3月14日收盤價為158元，3月16日盤中高點達163.5元，收盤143元；陽明則是從去年12月28日125元往上漲，3月14日盤中高點達137.5元，收在132.5元。

台驊投控在賣出長榮、陽明後，又在今年的4月7日、5月19日分別公告買進長榮、陽明；台驊投控公告表示，從去年5月13日到今年4月7日，買進長榮2,600張，每股平均價格124.24元，金額3.23億元，迄目前為止，累積持有1,500張，金額1.92億元，持股比例0.03%。

另外，去年9月6日到今年5月19日買進陽明2,800張，每股平均價格115.6元，交易總金額3.23億元，迄目前為止，累積持有17,000張，金額19.55億元持股比例0.49%。

台灣港務公司今年來已3次公告處分陽明，4月8日公告申報轉讓陽明1.5萬張，5月13日公告申報轉讓陽明1萬張，6月10日公告申報轉讓陽明8,000張，總計將賣出陽明3.3萬張，由於持股成本低，以目前股價仍在120元上下來看，售股利潤豐厚。

台股今（16）日開高，盤中翻黑，貨櫃三雄也是同步由紅翻黑，長榮盤中跌幅3.9%，陽明盤中跌幅2.45%，萬海（2615）盤中跌幅3.91%。