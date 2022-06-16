台股再現九千金 亞德客、旭隼後市唱旺

美國聯準會公布升息3碼，股市利空出盡，加上台積電（2330）今（16）日開盤秒填息，激勵台股開盤強彈200餘點，振興電子股回溫，高價股也再現九千金，分別為矽力-KY（6415），信驊（5274），大立光（3008），力旺（3529），譜瑞-KY（4966），祥碩（5269），旭隼（6409），AES-KY，亞德客-KY（1590）。

盤面上，股后信驊，力旺，旭隼表現較亮眼，漲幅超過3%，祥碩，亞德客-KY盤中漲幅也維持高過1%，股王矽力-KY和AES-KY則開高走低，矽力率先翻黑，盤中跌幅0.2%，AES維持在平盤附近震盪。

特別看到近期重回千金行列的亞德客，亞德客自6月7日以來股價強彈，回到千元大關，9日更強漲至1,075元，後續拉回整理，今日開盤在1,020～1,050元區間震盪後，回到1,030元穩定表現。

此外，旭隼今日開高走高，盤中低點達1,460元，接著強勢上攻突破1,500元大關，達到五日以來最高價1,515元，盤中在1,510～1,515元區間震盪，漲幅在3.7%左右，成交量達115張。

觀察基本面表現，亞德客-KY 5月合併營收26.5億元，月增17%、年增18.6%，累計前五月合併營收114.24億元、年增7.8%，續創歷史同期新高。法人預期，亞德客第2季業績可望季增15～17%，單季營收應可站上75億元以上，再衝單季新高。

展望下半年，亞德客說，目前接單仍高於出貨，公司對未來市場需求正向看待，因此維持110%的稼動率來提高庫存量，以支應未來市場需求。

旭隼今年首季營收42.74億元，年增23.4%，是同期新高；營業淨利7.21億元，季減13.9%，年增37.3%；稅後純益5億元，年增18.2%，每股稅後純益5.75元，也是同期新高。

展望後市，旭隼現階段訂單能見度已拉長至60～90天，法人看好，旭準本季營收有望優於上季，伴隨人民幣匯率延續走貶助攻，獲利也有機會較首季成長，全年營收有望年增兩位數。