快訊

新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

Fed升息三碼！台股早盤漲逾200點重返萬六 台積漲9元秒填息

升息利空出盡？台積電秒填息再往上衝

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）去年度第4季現金股利今（16）日除息，原本市場擔心受到升息影響，過去「秒填息」戲碼不再，但台積電今日股價表現強勁，開盤跳空到早盤最高價、新台幣515元，上漲9元，領軍科技股上漲，連是連續第八次台積電當日填息紀錄。

台積電去年度第4季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，預計7月14日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約23.13點。

外資15日持續賣超台積電1萬3779張，連續5個交易日共賣超7萬3309張，棄息賣壓湧現；但零股股民交易熱絡，連續3個交易日成交金額超過10億元，零股股東壓寶除息行情意味濃厚。

台積電創辦人張忠謀持有台積電1.25億股，估計將有3.43億餘元入袋；台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家持股587萬餘股，也將有1616萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。

台積電 除息

延伸閱讀

台積電等股除息 減少市值占指數約30.25點

供應鏈廠商搶進中科 議員憂水電

2017年川普才上任 台積已接觸亞利桑納州 但「他說」張忠謀2005年就規劃赴美設廠

台積電擁「3優勢」三星很難拚得過！三星達人：台灣未來10年仍可大力發揮

相關新聞

Fed升息三碼 台股早盤漲逾200點重返萬六、台積秒填息

台積電（2330）今(16)日除息2.75元、參考價506元，台積電開盤上漲9元，開盤價515元，今日開盤即秒填息；美聯...

6月除權息旺季將開跑 今年該上車嗎？存股達人周文偉曝持股清單：13檔金雞母出列

台股今年的除權息行情即將展開，但在大環境不佳的情況下，是否該參加除權息呢？專家建議選擇不受景氣影響的產業與公司，加上穩定的獲利與配息，就能提供長期穩定報酬。

台積電秒填息 515元開盤、市值達13.35兆

台積電（2330）今（16）日除息交易，每股配發去年第4季的2.75元現金股利，一開盤就秒填息，以515元開出，市值達1...

升息利空出盡？台積電秒填息再往上衝

台積電（2330）去年度第4季現金股利今（16）日除息，原本市場擔心受到升息影響，過去「秒填息」戲碼不再，但台積電今日股...

汽車零組件AM廠傳利多 吸引資金目光

AM（售後維修）去年深受有單出不了貨，汽車零件缺料問題不斷上演，美國最大汽車保險公司State Farm宣布，試行非原廠...

新興公司債不畏升息 過去20年升息期間勝率逾85%

台新投信表示，美國五月CPI年增率又攀升至8.6%，創40年來新高，市場預期Fed升息立場將更加鷹派。不過，就歷史經驗來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。