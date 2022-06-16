升息利空出盡？台積電秒填息再往上衝
台積電（2330）去年度第4季現金股利今（16）日除息，原本市場擔心受到升息影響，過去「秒填息」戲碼不再，但台積電今日股價表現強勁，開盤跳空到早盤最高價、新台幣515元，上漲9元，領軍科技股上漲，連是連續第八次台積電當日填息紀錄。
台積電去年度第4季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，預計7月14日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約23.13點。
外資15日持續賣超台積電1萬3779張，連續5個交易日共賣超7萬3309張，棄息賣壓湧現；但零股股民交易熱絡，連續3個交易日成交金額超過10億元，零股股東壓寶除息行情意味濃厚。
台積電創辦人張忠謀持有台積電1.25億股，估計將有3.43億餘元入袋；台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家持股587萬餘股，也將有1616萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。
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