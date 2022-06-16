汽車零組件AM廠傳利多 吸引資金目光

AM（售後維修）去年深受有單出不了貨，汽車零件缺料問題不斷上演，美國最大汽車保險公司State Farm宣布，試行非原廠碰撞零件包括保險桿、車燈等進行理賠，國內的AM廠東陽（1319）、堤維西（1522）、帝寶（6605）、昭輝（1339）及耿鼎（1524）今（16）日股價再度吸引買盤進場。

東陽、堤維西、帝寶、昭輝及耿鼎早盤一度衝高，盤中出現換手賣壓，股價高檔震盪，東陽一度翻黑。不過，法人認為，隨著美國汽車零組件缺料問題四起，再加上之前海運物流卡關，補庫存壓力非常大，隨著解封後，開車出遊人潮增加，將掀起維修需求，美國產險業選擇開放使用有認證的AM零件理賠，持續看好AM汽零族群業績表現。

台灣是全球最大的汽車AM零組件供應重鎮，美國也是台灣AM零件最大出口市場，美國汽車投保率高達九成，State Farm帶頭試行採用AM碰撞零件理賠，有望帶動其他保險公司採用，對於業者來說是一大利多。

法人也分析，國內的東陽供應塑膠保險桿等汽車塑膠件產品，全球AM塑膠汽車零組件產品市占率達8成以上，可謂是全球碰撞件龍頭的重要供應商；東陽5月稅前淨利4.21億元，較去年同期成長38倍，每股稅前盈餘達0.8元；累計前五個月自結累計稅前淨利10.13億元，較去年同期累計成長1.8倍。國內法人看好東陽今年業績展望，有望一季比一季好。

另外，堤維西與帝寶也是AM車燈供應大廠，兩家業者分別在美國與歐洲市場拿下7、8成的市占率，這些業者長期深耕市場，積極開發各種汽車車燈模型，並且爭取產品通過CAPA等第三方認證，證明品質已達一定水準，也是這波AM需求放量的受惠業者。