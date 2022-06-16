台積電秒填息 515元開盤、市值達13.35兆
台積電（2330）今（16）日除息交易，每股配發去年第4季的2.75元現金股利，一開盤就秒填息，以515元開出，市值達13兆3,541億元，早盤一度拉升至516元，挑戰5日線。
台股陸續除權息，今日包括台積電（2330）、怡華（1456）、永光（1711）、五鼎（1733）、美亞（2020）、華邦電（2344）、群光（2385）、宅配通（2642）、晶華（2707）、中再保（2851）、富采、亞諾法（4133）、遠雄（5522）、彩晶（6116）、日友（8341）、福興（9924）等16檔除息，減少市值占發行量加權股價指數約30.25點，其中台積電預計發放713億元現金股利，影響大盤指數23.13點。
台積電第4季配發現金股利今日除息，每股配發現金股利2.75元，預計在7月14日發放股息；台積電2019年開始改採每季配息，過去11次除息都完成填息，最近在今年3月16日一開盤就秒填息，今日再上演秒填息的表現。
台積電ADR周三收漲2.2%，收在89.13美元，雖然外資連續賣超，今日除息表現強勢，以515元開出，一度拉升至516元，挑戰5日線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言