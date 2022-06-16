快訊

新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

Fed升息三碼！台股早盤漲逾200點重返萬六 台積漲9元秒填息

台積電秒填息 515元開盤、市值達13.35兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）今（16）日除息交易，每股配發去年第4季的2.75元現金股利，一開盤就秒填息，以515元開出，市值達13兆3,541億元，早盤一度拉升至516元，挑戰5日線。路透
台積電（2330）今（16）日除息交易，每股配發去年第4季的2.75元現金股利，一開盤就秒填息，以515元開出，市值達13兆3,541億元，早盤一度拉升至516元，挑戰5日線。路透

台積電（2330）今（16）日除息交易，每股配發去年第4季的2.75元現金股利，一開盤就秒填息，以515元開出，市值達13兆3,541億元，早盤一度拉升至516元，挑戰5日線。

台股陸續除權息，今日包括台積電（2330）、怡華（1456）、永光（1711）、五鼎（1733）、美亞（2020）、華邦電（2344）、群光（2385）、宅配通（2642）、晶華（2707）、中再保（2851）、富采、亞諾法（4133）、遠雄（5522）、彩晶（6116）、日友（8341）、福興（9924）等16檔除息，減少市值占發行量加權股價指數約30.25點，其中台積電預計發放713億元現金股利，影響大盤指數23.13點。

台積電第4季配發現金股利今日除息，每股配發現金股利2.75元，預計在7月14日發放股息；台積電2019年開始改採每季配息，過去11次除息都完成填息，最近在今年3月16日一開盤就秒填息，今日再上演秒填息的表現。

台積電ADR周三收漲2.2%，收在89.13美元，雖然外資連續賣超，今日除息表現強勢，以515元開出，一度拉升至516元，挑戰5日線。

台積電 除息

延伸閱讀

台積電除息遇美國大幅升息 法人：操作策略可這樣改變

零股交易熱 台積最夯

16檔16日除息 大盤蒸發30點

台積電大幅縮短收款期限 網驚喊「看起來不妙」

相關新聞

Fed升息三碼 台股早盤漲逾200點重返萬六、台積秒填息

台積電（2330）今(16)日除息2.75元、參考價506元，台積電開盤上漲9元，開盤價515元，今日開盤即秒填息；美聯...

6月除權息旺季將開跑 今年該上車嗎？存股達人周文偉曝持股清單：13檔金雞母出列

台股今年的除權息行情即將展開，但在大環境不佳的情況下，是否該參加除權息呢？專家建議選擇不受景氣影響的產業與公司，加上穩定的獲利與配息，就能提供長期穩定報酬。

台積電秒填息 515元開盤、市值達13.35兆

台積電（2330）今（16）日除息交易，每股配發去年第4季的2.75元現金股利，一開盤就秒填息，以515元開出，市值達1...

升息利空出盡？台積電秒填息再往上衝

台積電（2330）去年度第4季現金股利今（16）日除息，原本市場擔心受到升息影響，過去「秒填息」戲碼不再，但台積電今日股...

汽車零組件AM廠傳利多 吸引資金目光

AM（售後維修）去年深受有單出不了貨，汽車零件缺料問題不斷上演，美國最大汽車保險公司State Farm宣布，試行非原廠...

新興公司債不畏升息 過去20年升息期間勝率逾85%

台新投信表示，美國五月CPI年增率又攀升至8.6%，創40年來新高，市場預期Fed升息立場將更加鷹派。不過，就歷史經驗來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。