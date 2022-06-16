台積電除息遇美國大幅升息 法人：操作策略可這樣改變

台積電（2330）今(16)日除息2.75元、參考價506元。美聯儲利率決策會議(FOMC)在今日凌晨宣布升息3碼，不排除7月再升息3碼。法人表示，台積電獲利穩定，填息完成機率大，但目前還需要觀察總體環境的情況，美國升息對台積電的股價是有壓力；因此，可採區間操作。

群益投顧說，台積電自從2019年改採每季配息後，過去11次除息都順利填息，其中，有七次是除息當天填息完成，最長則為15個交易日才完成。

群益投顧表示，5G、HPC對晶圓代工先進製程需求強，silicon content 在四大平台應用增加，疫情加速數位轉型，均帶動半導體產業持續成長，供應鏈為確保供應穩定，預期將維持較高的庫存水位，使晶圓代工2022年產能吃緊情況不變 。台積電長期毛利率和ROE目標為53%和25%以上。目前半導體供應鏈因為終端需求變化、通膨等因素雜音不斷，但台積電目前產能仍不能滿足客戶需求，台積電高階製程市占率高，競爭力優於同業，長線競爭力佳。

美聯儲在6月會議上，以10：1的票數同意通過升息75個基點至1.5%-1.75%的決議，資產負債表縮減將按計劃進行。群益投顧展望後市，抑通膨已成為美國聯準會首要目標，預期將繼續升息壓抑通膨，並最快於8月提高縮表上限至每月950億美元，即每個月縮減600億美元美國國債和350億美元抵押貸款支持證券。