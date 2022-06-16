Fed升息三碼 台股早盤漲逾200點重返萬六、台積秒填息

台積電（2330）今(16)日除息2.75元、參考價506元，台積電開盤上漲9元，開盤價515元，今日開盤即秒填息；美聯儲利率決策會議(FOMC)在今日凌晨宣布升息3碼，美股收盤上揚。台股今日開盤上漲99.04點，開盤指數16,098.29點。早盤一度漲逾200點，站上16200點。

群益投顧說，先觀察量能表現，若大盤量能不繼也將影響反彈強度，萬六點沒能站穩則再下探周二低點15,869，此時要留意賣壓繼續延伸，多看少做。除非補量再往上，才有可能轉變為短多，外在因素空窗期可望迎來投信、集團作帳行情，短線聚焦投信買盤，尤其近期表現強勢的題材及個股。

周三(15日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲303.7點、漲幅1%，那斯達克指數上漲2.5%，標準500指數上漲1.46%，費半指數上漲1.77%。

富邦期貨表示， 聯邦公開市場委員會將基準利率調升3碼至1.5%-1.75%區間，預計該利率今年底將來到3.4%左右，2023年底接近3.8%，還將今年美國經濟增速從先前的2.8%調降至1.7%，儘管聯準會以1994年以來首見最激進的幅度升息，但市場心理已有所預期，短線利空出盡，美股四大指數同步收高。

統一期貨說，加權指數周三下跌48.12點至15,999.25點，跌幅0.3%，失守萬六關卡。造紙類股與其他類股較為強勢，電器電纜與電子零組件類股相對弱勢。

外資周三期貨空單增加8,371口，未平倉轉為淨空單6,298口，十大特定法人賣出9,983口。週選支撐與壓力區落在14,400至16,300之間，P/C Ratio降至0.85，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周三集中市場合計賣超133.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超191.7億元，投信賣超2.9億元，自營商（自行買賣）買超39.8億元，自營商（避險）買超21.3億元。