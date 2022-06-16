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台新中國政策債 自7月20日起終止櫃檯買賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台新投信經理的台新中國政策金融債券5年期以上ETF(00843B)受益憑證將自2022年7月20日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金於2022年5月26日淨資產價值最近30個營業日平均值低於新台幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經台新投信向主管機關申請終止該等基金的信託契約並獲得核准，依據櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之13規定終止櫃檯買賣。

台新投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢台新投信網站（https://www.tsit.com.tw/）。

台新 櫃買中心

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