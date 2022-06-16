聽新聞
test
0:00 / 0:00
6/16【早晨財經速解讀】大老鷹Fed急升3碼 七月再3碼 前有通膨後有加息 美股下半年能走出陰影？
美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間16日凌晨2時宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%，調升幅度為1994年來最大，利率水準也高於2020年3月新冠疫情爆發前的水準。市場數周來的揣測懷疑到此結束，美股維持漲勢。
主席鮑爾在會後記者會上說，下次開會，也就是7月時可能會再升3碼，充分展現與通膨對抗到底的決心。
CNBC報導，Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，從今日的角度來看，「調升2碼或3碼似乎是我們下次會議最可能的作法；我們預期目前的升息速度將非常恰當」。
美股在決策出爐後一度跌到平盤之下，但大多時候都維持漲勢，道瓊工業指數目前上漲約280點或0.9%，那斯達克綜合指數漲幅更超過2%；DXY美元指數持續走軟，跌約0.5%；國際油價則因經濟前景轉淡而下跌。
美台利率決策出爐前夕，外資昨（15）日繼續賣超193.4億元，為連五賣，八大公股行庫為首的國家隊則連五買，配合自營商連二買，及壽險資金、中實戶等內資穩盤，終場台股跌破萬六、以15,999點作收。
統計外資連五賣達1,191億元，使今年賣超達8,732億元，成為外資在亞洲最大提款機，幾乎比去年全年賣超金額4,540億元多一倍。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言