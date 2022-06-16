6/16【早晨財經速解讀】大老鷹Fed急升3碼 七月再3碼 前有通膨後有加息 美股下半年能走出陰影？

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間16日凌晨2時宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%，調升幅度為1994年來最大，利率水準也高於2020年3月新冠疫情爆發前的水準。市場數周來的揣測懷疑到此結束，美股維持漲勢。

主席鮑爾在會後記者會上說，下次開會，也就是7月時可能會再升3碼，充分展現與通膨對抗到底的決心。

CNBC報導，Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，從今日的角度來看，「調升2碼或3碼似乎是我們下次會議最可能的作法；我們預期目前的升息速度將非常恰當」。

美股在決策出爐後一度跌到平盤之下，但大多時候都維持漲勢，道瓊工業指數目前上漲約280點或0.9%，那斯達克綜合指數漲幅更超過2%；DXY美元指數持續走軟，跌約0.5%；國際油價則因經濟前景轉淡而下跌。

美台利率決策出爐前夕，外資昨（15）日繼續賣超193.4億元，為連五賣，八大公股行庫為首的國家隊則連五買，配合自營商連二買，及壽險資金、中實戶等內資穩盤，終場台股跌破萬六、以15,999點作收。

統計外資連五賣達1,191億元，使今年賣超達8,732億元，成為外資在亞洲最大提款機，幾乎比去年全年賣超金額4,540億元多一倍。