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外資今賣超191.77億 賣超最大是這檔
台股今（15）日收15,999.25點，下跌48.12點，三大法人合計賣超133.53億元，尤以外資賣超191.77億元最高，統計外資賣超前十大個股發現，外資提款主力持續鎖定權值股，晶圓代工、面板，貨櫃及航空股，還有傳產龍頭股等，外資賣超最大的是長榮（2603），單日賣超36,319張。
台股今日開低震盪，一度上衝至16,106.75點，隨後震盪下跌，尾盤雖一度翻紅，但終場仍收黑，以15,999.25點作收，三大法人中僅自營商買超買超39.82億元，投信賣超2.9億元；台積電（2330）收509元，小跌0.78%，ABF三雄重挫，欣興（3037）、景碩（3189）跌幅超過9%，不過，鴻海（2317）、聯發科（2454）則是小漲作收。
統計外資賣超前十大個股依序是長榮、友達（2409）、聯電（2303）、元大金（2885）、台積電、宏碁（2353）、華新（1605）、群創（3481）、兆豐金（2886）、華航（2610）等；權值股、金融股仍是外資賣超主力。
外資賣超長榮36,319張，居賣超個股冠軍，其次是賣超友達20,144張，外資賣超第三大為聯電，單日賣超15,040張。
台積電除息前，股價開低，一度翻紅拉升至515元，終場收509元，下跌4元，跌幅0.77%，外資賣超13,779張，連五賣，合計賣超73,309張。
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