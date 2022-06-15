貨櫃股跌破均線 法人這麼看後市

貨櫃三雄連日來跌勢加重，長榮（2603）、萬海（2615）都已跌落各均線之下，陽明（2609）則苦守半年線，月底將除息，市場關心，面對跌個不停的貨櫃股，該不該棄船，或是勇敢參加除息，後市該如何看待貨櫃股？法人看法略有不同，有建議保守觀望，也有認為貨櫃股今年營運可望季季高，高現金股利的個股，進行除息，會讓P / E 降低，股價更具吸引力，貨櫃三雄都具有類似效果。

長榮去年每股純益45.57元，每股擬配發18元現金股利，將在6月29日除息，現金股利則在7月28日發放；陽明去年每股純益48.73元，每股擬配發現金股利20元，除息交易日為6月27日，現金股利發放日為7月29日；萬海去年每股純益42.35元，每股擬配現金股利10.5元，股票股利1.5元。

貨櫃股近期股價受到國際航商馬士基示警下半年運價，及美國通過海運改革法案等消息的影響，雖然5月營收表現超出預期，且上海出口集裝箱運價指數（SCFI）終止下跌，已連續4周上漲，但三雄的股價修是往下探底，長榮今日收在128元，陽明收122元，萬海收140.5元；到底貨櫃股的後市該如何看待？

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，貨櫃股線型架構偏弱勢，雖然營收、運價都還不錯，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）也連續4周上漲，但後續則要觀察美國總統拜登的政策，操作上先觀望，不跟政策對作。

統一投顧董事長黎方國表示，要看貨櫃股的後市，首先以貨櫃股近10年來的獲利表現來說，除了去年及今年因為疫情、運價上漲的因素，獲利大幅飆升，先前的8年大約都是在每年EPS1~2元，或甚至只在損益邊緣，可說是明顯的景氣循環股，獲利能力主要是受景氣循環的連動。

黎方國認為，油價及運費的上漲也對通膨造成影響，在高通膨的壓力下，美國總統拜登降有意降低中國大陸的關稅之外，下一步可能是對運價的管控，下半年的變數相當大，因此不排除下半年或是明年，再回到過去的獲利常態；另外，法人的態度也很重要，在法人擔心運價存有相當的不確定性之下，相對的資金也不會進駐，對貨櫃股的著墨度不高。

由於美國眾議院通過「2022年海運改革法案」，將加強對跨國航運業者的監管，同時對航運業者加收特別費也有限制，目的在抑制高漲不下的海運成本；這項法案預計將送到白宮，待總統拜登簽署後，就完成立法。

有法人表示，貨櫃股的景氣循環特性，加上美國政府出手管制，諸多變數下，下半年不排除有出現單月虧損的可能；至於高殖利率的題材，法人則是提醒，參加貨櫃股的除息，完全填息的機率恐也不高。

宏遠投顧認為，貨櫃股價跌破均線不見得是壞事，籌碼洗一洗再大漲，破底翻就是這樣的概念，利空測試下先看一個概念，在營收及獲利的表現上比原本預估的情況高，第2季可能比第1季好，第3季也會比第2季，因此會調高獲利的預估值，貨櫃股的獲利表現將是一季比一季好，明年景氣也不覺得差。

至於市場關心的美國海運改革法案，對運價的影響，宏遠投顧表示，SCFI 貨櫃運價從今年1 月見到高峰下滑，連跌17周，跌到5 月13 日的谷底，這段期間，美國消費者物價持續上漲，因此，很明顯，貨櫃運價並不是美國通膨的主因； 美國政府想將物價上漲歸咎於貨櫃運價上漲，恐怕是過於牽強。

宏遠投顧強調，貨櫃航商要調高附加費，都必須通過美國海關的認可才可以，並不是亂加價，且價格是市場決定的；另外，貨櫃航商不能將空櫃直接運回亞洲，必須以運送美國出口商品為優先，將造成貨櫃船舶周轉率降低，壓低貨櫃航運的整體供給，反而加重貨櫃航運的長期供不應求。

貨櫃三雄都是低本益比、低本淨比、高股息、高殖利率，宏遠投顧表示，高現金股利個股，進行除息，會讓P / E 降低，股價更具吸引力，貨櫃三雄的高股息，都具有類似效果，尤以陽明最明顯。

證券分析師黃漢成表示，貨櫃股除了營收及殖利率題材之外，還有大陸解封題材等利多消息，但對股價卻是出現利多漲不動的情況，在線型破壞下轉弱，後續應保守操作逢反彈宜減碼。