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台股下跌48.12點 三大法人賣超133.53億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股今（15）日一度上衝至16,106.75點，隨後震盪下跌，尾盤雖一度翻紅，但終場仍收黑，收在15,999.25點，下跌48.12點。本報資料照片
台股今（15）日一度上衝至16,106.75點，隨後震盪下跌，尾盤雖一度翻紅，但終場仍收黑，收在15,999.25點，下跌48.12點。本報資料照片

台股今（15）日一度上衝至16,106.75點，隨後震盪下跌，尾盤雖一度翻紅，但終場仍收黑，收在15,999.25點，下跌48.12點，成交量2,230.53億元；三大法人賣超133.53億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超191.77億元，投信賣超2.9億元，自營商買超（合計）61.15億元，其中自營商（自行買賣）買超39.82億元，自營商（避險）買超21.32億元。

台積電（2330）小跌0.78%，收509元，鴻海（2317）、聯發科（2454）小漲，另亞系外資發布報告，認為ABF三雄向上的獲利空間將比以前減少，預估整個行業的估值已達頂峰，隨著ABF短缺問題開始緩解，2023年獲利有潛在降級風險，ABF載板三雄今重挫，欣興（3037）、景碩（3189）跌幅超過9%。貨櫃三雄收黑，汽車零組件AM股走勢不同調，耿鼎（1524）下跌，東陽（1319）則上漲逾6%，大盤收在15,999.25點，跌幅0.29%。

自營商

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