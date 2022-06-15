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「差1點」失守萬六！台指期結算日 台股跌48點收15,999點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

今（15）日為台指期結算，加上投資人等待Fed利率決策會議結果，盤勢在萬六附近狹幅震盪。開盤小跌後回升，接近9點半再次走跌，10點半左右翻黑，盤中最低跌至15,981.5點，接著電子族群出現多方點火，將大盤往上拉回平盤之上，尾盤再次跌至平盤之下，摜破萬六，終場下跌48.1點，收15,999.2點，成交量2,230.5億元；台積電（2330）下跌4元，收509元。

觀察大盤盤中資金占比，電子族群占56.6%，運輸族群占10.5%，金融族群占4.1%，市場持續等待美國聯準會利率消息，觀望氣氛重，成交量縮小。大盤有風力發電概念股、矽智財、IP設計族群撐盤，櫃買市場則有生技族群強勢表態。

今日權值股保持在平盤附近震盪，台積電終場跌0.7%，盤中零股買賣仍然熱絡，成交量達204萬股，鴻海（2317）收紅112元，聯發科（2454）開盤小跌後立即翻紅，終場收紅884元，小漲0.4%。

千金股方面，亞德客-KY（1590）表現突出，收漲2%，股后信驊（5274），祥碩（5269）漲幅也在1%之上，旭隼（6409）盤中由黑翻紅，守住連漲趨勢，終場收紅，漲幅超過1%。

風力發電概念股受惠投審會千億大補丸加持走揚，上緯投控（3708）表現突出，開盤後碰到漲停板拉回，終場收漲5%以上，華城（1519）也一度觸及漲停板後拉回，終場收漲1.7%，另有永冠-KY（1589），中鼎（9933），中鋼構（2013），潤泰材（8463）等股，終場漲幅1～3%不等。

航運族群中，貨櫃三雄的陽明（2609），萬海（2615），長榮（2603）齊跌，以長榮跌幅最重達2.6%，航空雙雄中，華航（2610）盤中由紅翻黑，終場收跌0.9%，長榮航（2618）持續在平盤附近震盪，終場收跌0.7%。

櫃買市場中，生技族群有德英（4911），保瑞（6472），晶宇（4131），明基醫（4116）強攻漲停，藥華藥（6446），大樹（6469）中場漲幅皆在5%以上，合一（4743），醣聯（4168）漲幅也皆超過4%。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股本周仍然無法避免受美股影響，建議投資人，留意今晚美股表現和美國聯準會利率決策，此外，今日櫃買市場表現佳，生技醫療族群尤其突出，可回歸基本面操作。

美國聯準會 生技族群

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