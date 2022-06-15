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凱基投信：持續關注Fed利率決策、多重資產策略操作佳

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

5月分美國消費者物價指數（CPI）年增率出爐，年增8.6%再創歷史新高情況下，聯準會可能加速縮緊貨幣政策、經濟可能陷入衰退等市場疑慮升溫，導致6月13日全球股債市同步出現恐慌性賣壓，S&P500指數成分股中出現495檔個股下跌，以全產業同步下跌的情況來看，短期市場氣氛再度陷入悲觀。

通膨持續處於高檔的情況下，經濟成長力道及貨幣政策走向會是後續股市能否回穩的兩大關鍵，觀察重點包含利率決策會議結果，若會議結果如市場預期鷹派，對市場的衝擊反而不會這麼大；若僅升息兩碼，則或可進一步緩解市場對於鷹派升息的疑慮。

另一方面，雖然美國第一季經濟為負增長，但觀察美國經濟合作發展組織（OECD）領先指標，過去兩個月仍呈現上揚，若後續其他經濟體也隨之翻揚，亦有助於緩解市場對全球景氣步入衰退的疑慮。

近期投資人關注焦點持續在高通膨及潛在的經濟衰退之間擺盪，導致股市震盪加劇，不過隨市場預期已大幅度反應聯準會升息動向，政策風險應較先前為低。展望後市，考量高通膨、政策緊縮、經濟放緩三者交互造成的不確定性，預期在通膨止穩、聯準會貨幣政策較為明朗前，市場高波動仍將持續一段時間，故以多重資產策略分散資產風險及提升投資效率，仍為目前建議的核心投資配置。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，預期市場波動仍將持續一段時間，建議透過多元配置對沖個別資產的單一風險，當市場波動升溫時，掩護性買權和投資等級債券有望強化防禦的特性；當市場情緒轉佳時，股票和非投資級債部位，可望獲得較大的成長空間。

通膨 美國經濟

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