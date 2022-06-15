股市震盪 法人：特別股收益力抗波動

今年以來受到俄烏戰爭、中國大陸重要城市封城等影響，全球運輸與糧食價格上漲，造成迅速升高的CPI數字，快速投資人對通貨膨脹拖累經濟成長的影響，全球股市波動遽增，富蘭克林華美投信表示，由於通膨升溫、美國加速升息抑制，造成市場波動增加，然特別股有股權優先分配的特性，又具有收益性質，加上過去經驗顯示，指數下跌一成後進場投資有表現機會，故可趁機逢回低接，中長線繼續投資。

根據彭博資料統計，特別股指數採美銀美林指數，近20年遇到事件修正10%後，若即刻進場布局，則無論後續一個月、三個月及六個月皆有正報酬的表現機會，2007年次貸風暴後，入場投資三個月有7.8%報酬，2011年歐債危機事件發生下跌後，入場投資六個月有近15%報酬，再者，2020年3月新冠疫情衝擊美國熔斷，當時若進場投資半年也有12.4%報酬。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，特別股具有股票優先分配的權利和股息收益，加上布局公用事業、大型金融股及具穩健現金流的企業，儘管目前仍未能定義美國或全球經濟是否即將進入修正階段，但可知的是目前股債市確實波動相對較去年增大，加上美國6月有機會再升息2~3碼，尋找相對低波動的產品仍是當務之急。

余冠廷說，今年受到俄烏戰爭影響，加上去年疫情造成供應鏈斷鏈危機及原物料成本價格上漲，都使市場波動增加，目前特別股的修正幅度，可比2008年金融海嘯時期，截至6月10日止，美銀美林特別股指數跌幅已達12.2%，若截至5月31日指數跌幅也有10.3%，基本面不變下，更應該掌握進場佈局的機會點，伺機進場加碼跌深的特別股，或是以定期定額方式中長期持續投資。

然而余冠廷表示，由於特別股具息收及低波動特質，在股市下跌波段期間，特別股跌幅通常相對輕微，若跟隨事件發生修正之後，逢低進場投資，累積一個月、三個月、六個月後，特別股指數平均都有5.5%至10.7%之獲利機會，投資人不妨掌握這一次特別股修正時間點。

富蘭克林華美投信說，回顧2010年以來市場情緒恢復冷靜後，特別股又會再回復到該有的趨勢上，現階段大環境基本面尚未變化，相對股市波動度較高，特別股仍為降波動選擇之一，故建議既有部位者可續抱，繼續參與特別股資產的息收，而空手投資人可趁指數已修正之際，分批進場中長期布局，爭取資本利得和特別股收益率表現機會。