台股大盤維持狹幅震盪 風力發電、矽智財吸睛

美股那斯達克指數、費城半導體指數小幅收漲，台幣由貶轉升，激勵今（15）日台股小幅開低後逐漸墊高，盤中漲幅收斂，回到平盤附近震盪，櫃買市場則開高走高，盤中也見漲幅收斂，但仍然在平盤之上表現。

觀察大盤盤中資金占比，電子族群佔56.3%，運輸族群占9.1%，金融族群占2.9%，盤中成交量縮小，顯示在美國聯準會宣布升息決策前，市場觀望氣氛仍重。集中市場盤面上由矽智財、IP概念股和風力發電概念股強勢領漲，櫃買市場則有生技、半導體族群活蹦亂跳。

盤面上權值股有止跌回穩趨勢，台積電（2330）盤中股價維持在510元以上震盪，小跌0.1%，鴻海（2317）在111.5～112.5元區間震盪，漲幅0.4%，聯發科（2454）開盤小跌後立即翻紅，盤中在878元以上震盪，漲幅0.8%左右。

千金股方面，祥碩（5269）表現尤其突出，盤中漲幅在2%之上，股后信驊（5274），世芯-KY（3661），亞德客-KY（1590）漲幅也在1%之上，旭隼（6409）盤中由黑翻紅，守住連漲趨勢，盤中持續在平盤附近震盪。

風力發電概念股中，上緯投控（3708）表現突出，開盤後碰到漲停板拉回，盤中漲幅仍有8%以上，華城（1519）也一度觸及漲停板後拉回，漲幅在5%以上，還有永冠-KY（1589），中鼎（9933），中鋼構（2013），潤泰材（8463）等股，盤面皆維持在2%以上震盪。法人指出，風力發電概念股受到投審會點頭千億大補丸加持，今日陸續表態，未來表現持續看好。

航運族群中，貨櫃三雄的陽明（2609），萬海（2615），長榮（2603）盤中皆在平盤附近整理，航空雙雄開盤有大單點火，但盤中漲幅收斂，回到平盤上下震盪。

櫃買市場中，生技族群有德英（4911），保瑞（6472），晶宇（4131）強攻漲停，醣聯（4168），大樹（6469），合一（4743），明基醫（4116），盤中漲幅皆在5%之上。半導體族群則有鑫創（3259）強勢拉漲停，意德士（7556）漲幅8.9%緊追在後，華景電漲幅在5%左右，德微（3675），沛亨（6291）漲幅在3%之上。

台新投顧副總黃文清表示，今日大盤將持續在萬六附近狹幅震盪，且受到Fed升息影響，投資人多保持觀望，造成今日量縮，若今晚Fed宣布維持升息2碼，台股明日就有機會反彈。

黃文清說，今日中小型股較有機會表現，建議投資人，具有題材且基本面佳的族群皆可進場操作。