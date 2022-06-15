保瑞60億併購安成 股價爆量衝上漲停鎖死

保瑞藥業（6472）宣布將以1億9,573.5萬美元（約新台幣60億元）併購安成國際藥業，取得100%股權，併購消息激勵今（15）日股價開高走高，衝上漲停210元鎖死，創去年11月19日以來高點，盤中成交量爆出2,797張。

保瑞將由透過發行公司債（CB）、銀行聯貸及公司自由資金籌得其中60%資金，預計今年8月30日召開東臨時會討論併購案；其餘40%透過未來三年安成（6610）的分潤來支付。

安成已成功商業化具高度市場利基的特殊學名藥，及505B2新劑型藥，業界看好保瑞併購安成，可望壯大委託開發與生產、經銷代理事業，挹注集團營收。

保瑞今日早盤以209元開出，上漲18元，股價開高走高直衝上漲停210元，上漲19元。