快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

國台辦稱我銷陸冷凍水產檢出新冠病毒 暫停進口1周

被動投資夯 臺灣智慧50 ETF募集最後一天倒數

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

繼英、美、澳洲與加拿大等已開發國家央行陸續升息後，歐洲央行（ECB）也預告將於7月升息1碼，結束購債計畫（QE）對抗通膨。面對大緊縮時代來臨，投資市場變化萬千，操作難度大增，追蹤指數的ETF投資正夯，中信投信推出中信臺灣智慧50 ETF（00912），導入五種投資因子策略，幫助投資人理性面對市場起伏，即日起至6月15日熱烈募集，今天就是最後一天。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，中信臺灣智慧50 ETF追蹤「特選臺灣智慧50指數」具備勝率高、防禦力強、投資效益佳三大特色。第一、勝率高：透過季度定期調整放入最新的財報與股價資料，累積出最高Alpha值，回測自2009年至今，過去13年有10個年度皆打敗大盤指數，表現亮眼；第二、防禦力強：面對市場出現大波動，指數季調整因子配重結構，提高指數防禦力，讓表現更加平穩；第三、投資效益佳：台股投資常見的價差和股息收益上，特選臺灣智慧50指數長期投資表現優於大盤指數，以指數目前的成分股來看，2009年以來至2022年3月底間，股息收益率約介於5-5.5%。

張圭慧認為，「特選臺灣智慧50指數」篩選條件嚴謹，從臺灣上市上櫃股票挑出市值前50大成分股後，衡量企業能量的動能、成長、規模、價值與品質，進行投資權重加減碼，藉以達「較高報酬、較低風險」的投資目標訴求。舉指數成分股之一的大立光（3008）為例，2011年的大立光股價僅566元，市值相對小卻具爆發潛力，後續因iPhone鏡頭需求增加帶動毛利率大幅成長，股價一路飆到2014年的2395元，若以其2011-2014這三年間的股價表現，透過規模、品質和動能三因子選股進行相對加碼，個股帶來超額報酬達7.2%，而在2020和2021年受到疫情衝擊、中國低價競爭影響營收成長相對下行等多重利空衝擊下，營運遇逆風，多次面臨2000元股價保衛戰，指數先後啟動動能和成長因子，進行相對減碼，多因子選股機制幫投資人以省心省力的方式達到風險控管。

投資需與時俱進，中信臺灣智慧50 ETF追蹤「特選臺灣智慧50指數」績效優於大盤，指數回測過去13年的績效總報酬為730%，贏過大盤的216%，也勝過臺灣50指數的167%，換算為年化報酬率是20.1%。募集期間只要1萬5,000元的甜甜入手價，想參與今年除權息高峰的投資人，近期台股修正不失為進場布局的好機會。

中信 ETF

延伸閱讀

中信信扶專案 導入脫貧概念

圖輯／中職林承飛炮轟象魔力 桃猿5比2擊敗中信

中信證主辦 萬旭二掛牌創有擔保可轉債5月來最高價

圖輯／中職象魔力開局不穩 樂天3比2暫時領先中信

相關新聞

國安基金要開臨時會討論進場護盤了？官員這麼說

美國聯準會(Fed)利率決策會議前夕，美股波動劇烈連帶台股也面臨萬六大關保衛戰，股民關切國安基金是否會召開臨時會、進場護...

台股開盤下跌21點 台積電開盤下跌5元

美國FOMC會議開始，投資人屏息以待；台股今(15)日開盤下跌21.53點，開盤指數16,025.84點；台積電（233...

亞系外資首評ABF三雄 南電減碼、欣興及景碩評等為持有

外資對ABF三雄的看法不同調，先前兩家美系外資，一家力挺喊買進，一家則是持中立看法，亞系外資首度將欣興（3037）、景碩...

股市震盪 法人：特別股收益力抗波動

今年以來受到俄烏戰爭、中國大陸重要城市封城等影響，全球運輸與糧食價格上漲，造成迅速升高的CPI數字，快速投資人對通貨膨脹...

除息前外資大賣台積電 股價今日表現疲軟

美股跌幅收斂，台股今日早盤小漲，台積電（2330）將在明日每股除息2.75元，外資卻連四日賣超5萬9,530張，棄息心態...

國泰證6月投資氣象觀測站 全球股市第三季投資機會浮現

全球在五窮六絕的投資氣氛中來到第二季尾聲，上半年有多方利空的干擾，如Fed快速升息、烏俄戰爭、疫情引發之經濟影響等，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。