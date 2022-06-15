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除息前外資大賣台積電 股價今日表現疲軟

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電南科廠房。（路透）
台積電南科廠房。（路透）

美股跌幅收斂，台股今日早盤小漲，台積電（2330）將在明日每股除息2.75元，外資卻連四日賣超5萬9,530張，棄息心態濃厚，今日股價持續疲軟，早盤最低為508元。

道瓊工業指數跌151.91點，或0.5%，收報30,364.83點；標普500指數微跌14.15點，或0.38%，收報3,735.48點；那斯達克指數微漲19.12點，或0.18%，收報10,828.35。

科技股多數掃去連日來的綠光，千金股也翻紅。股王矽力-KY（6415）早盤一度走跌，隨後翻紅最高到2,610元；股后信驊（5274）最高到2,340元。昨日觸及跌停的AES-KY（6781），面臨千元保衛戰，今日股價早盤最高到1,080元，漲幅近2%。

即將除息的聯發科（2454），原本因公司信心喊話，股價被市場看好有望衝回千金股，但受大環境影響，近日股價失守900元，今日股價很給力，早盤最高到893元。

近來屢傳漲價的導線架大廠，長科*（6548）及界霖（5285）受惠於IDM廠增加下單，第二季價格反應原物料成本而再漲5到10％，5月營收均創下歷史新高，股價雙雙表現亮眼，長科*早盤最高價位在91.8元，界霖早盤最高價位到95.8元。

日股 除息

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