台股開盤下跌21點 台積電開盤下跌5元

美國FOMC會議開始，投資人屏息以待；台股今(15)日開盤下跌21.53點，開盤指數16,025.84點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價508元。

周三(15日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌151.91點、跌幅0.5%，那斯達克指數上漲0.18%，標準500指數下跌0.38%，費半指數上漲0.63%。

第一金投顧表示， 美國聯準會已展開為期兩天的FOMC會議，在台灣時間周四凌晨將公布會議結果，雖然近期有部分華爾街投行上修這次會議升息預估至3碼，且利率期貨市場也顯示這次會議升息3碼機率超過九成；但彭博統計分析師共識預估仍在2碼。

昨日美股三大指數大多在平盤附近震盪，但公債殖利率持上升，美國10年期公債殖利率創2011年4月以來最高，2年期公債殖利率創2007年11月以來最高美元指數也創下2002年12月以來最高。

群益投顧說，人氣聚集的個別汽車零組件、二線觀光)族群，走勢漸顯分歧、跌多漲少，擇強介入應嚴守技術面應對。

過往美股在FOMC會後反轉走強機會偏高，但目前美國總統為首的各級財經官員、學者大力聚焦通膨下，此次，市場或將於FOMC會議前後，處在一個解讀政策多空的「疑惑膠著」態勢。短線操作上，擇強嚴守技術面應對。

統一期貨說，加權指數周二開低後，一度大跌逾2百點並跌破萬六關卡，但盤中跌幅收斂，終場下跌23.61點至16,047.37點，跌幅0.15%。類股方面，電器電纜類股相對強勢，

外資周二期貨淨多單減少2,717口至2,073口，十大交易人與特定法人合計賣出5,041口。週選支撐與壓力區落在15,800至17,000之間，P/C Ratio降至0.87，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周集中市場合計賣超237.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超236.9億元，投信賣超18.7億元，自營商（自行買賣）買超22.6億元，自營商（避險）賣超4.6億元。