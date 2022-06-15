6/15【早晨財經速解讀】國泰金、富邦金增資潮來襲 電信三雄為何只漲不跌？日幣創新低 亞洲金融風暴再起？

國泰金控（2882）6月7日其與子公司國泰世紀產險雙雙舉行董事會，通過由國泰金以每股50元，私募現增國泰產普通股2億股，金額100億元，為首家公告以現增因應防疫險財務壓力的公司。

富邦金控（2881）為因應公司營運成長所需、及其他長期策略發展的資金需求，6月5日董事會決議，提請今年股東會授權董事會辦理的籌資股數，其發行股數以不超過15億股為原則，市場推估募資達千億元，這也是富邦金連續第八年規劃15億股的增資額度。

電信三雄日前公布5月財報，由於5G、寬頻及新業務帶動，營運報喜，營收、獲利同步成長，中華電信（2412）累計前五月每股稅後純益1.98元，蟬聯電信每股獲利王寶座，台灣大每股稅後純益1.65元，遠傳則為1.18元。

遠傳(4904)昨(14)日股東會通過每股配發3.25元現金股利，展望未來新電信三雄時代，遠傳董事長徐旭東表示，三家業者比五家業者競爭強度更強，進入近身肉搏戰。

日圓兌美元匯價跌至24年來最低，因為美國聯準會與日本央行的貨幣政策造成利差擴大，吸引資金流向美國。日圓兌美元繼周二下跌0.8%後，周三上午續跌0.03%至135.51，已跌破1998年的低點135.19。