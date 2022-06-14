快訊

香港壹傳媒公告 否認出售台灣蘋果新聞網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積500元保衛戰 盯三關鍵

經濟日報／ 本報即時報導
台積電南科廠房。（路透）
台積電南科廠房。（路透）

美股三大指數周一持續重挫，台積電ADR收盤大跌逾3.5%，外資持續賣超摜壓下，台積電昨（14）日台灣普通股跳空開低，再度面臨500元保衛戰。法人提醒，台積電未來是否能守穩500元，關鍵在前低505元不能破，同時ADR不能失守85美元，以及美元指數不能再衝破105。

隨著全球通膨壓力衝高帶來激進的升息疑慮，外資持續調節台灣權值股，台積電昨天以大跌逾2%、507元開出，直逼前波低點505元，從台積電上周三（8日）股東會以來，短短四個交易日股價下跌37元，市值驟減9,594億元。

台積電昨天再度面臨500元關卡保衛戰，市場捏一把冷汗。所幸尾盤低接買盤湧進，跌勢收斂，終場小跌3元、收513元，破底危機暫時解除。外資昨天持續賣超台積電逾1.9萬張，連四賣，累計四天來賣超逾5.9萬張。

台積電周二ADR早盤回神，上漲逾1.6%。法人分析，台積電目前技術線型呈現空頭排列，上檔反壓沈重，第一個關鍵在於前低505元不能跌破，否則破線又將引爆一股賣壓。

法人提醒，台積電未來股價走勢與ADR連動大，一旦台積電ADR摜破85美元，以及美元指數又衝破105，外資賣超亞洲新興市場指標股的壓力將非常大，台積電股價可能見到「4字頭」，一旦權王股價破底，大盤不排除回測前低15,616點。

台積電對後市仍深具信心，該公司5月合併營收1,857.05億元，連續兩個月寫新猷。法人預期，台積電4、5月累計營收已達本季財測高標68%以上，本季財測有望挑戰超標，連七季營收創新高。台積電董事長劉德音預期，今年營收年增幅可達三成。

法人分析，台積電基本面雖無大幅改變，但股價已與基本面完全脫鉤。尤其新台幣與美元走勢正反映國際資金移動趨勢，伴隨美國升息，本周各國央行預料都有對應策略，也將加速股市資金的去槓桿與流動性變化，加上美股重挫，都對科技股持續產生不利影響。

台積電 ADR 營收

延伸閱讀

台積電16日除息行情 法人：美股表現是關鍵

台積電擁「3優勢」三星很難拚得過！三星達人：台灣未來10年仍可大力發揮

通膨引發激進升息疑慮 台積電再掀500元關卡保衛戰

台積電憂跳電是被踹一腳？王美花尷尬微笑、未回應

相關新聞

愛猜頂摸底 操作不順？投資人先要搞懂這兩觀念

台股行情自今（2022）年初創高後又重挫超過3,000點，波動相當劇烈。由於行情上漲或下跌時，投資人向來喜歡猜頂、摸底，致使操作經常不順。事實上，交易策略實務中，有所謂的「左側交易」與「右側交易」兩大原則，投資人只要擅長其中一項，就可以長久悠遊於股海之中。

台積500元保衛戰 盯三關鍵

美股三大指數周一持續重挫，台積電ADR收盤大跌逾3.5%，外資持續賣超摜壓下，台積電昨（14）日台灣普通股跳空開低，再度...

國安基金要開臨時會討論進場護盤了？官員這麼說

美國聯準會(Fed)利率決策會議前夕，美股波動劇烈連帶台股也面臨萬六大關保衛戰，股民關切國安基金是否會召開臨時會、進場護...

國泰證券：全球股市Q3投資機會浮現 關注三大未來展望

全球在五窮六絕的投資氣氛中來到第2季尾聲，上半年有多方利空的干擾，如聯準會（Fed）快速升息、俄烏戰爭、疫情引發之經濟影...

台股陷入「萬6」保衛戰 金管會：基本面仍穩健

台股正面臨萬6關卡保衛戰，金管會證期局今表示，台股今年以來跌幅相對美股、深圳、韓國等國家仍相對穩定，基本面仍屬穩健。

台股疲軟 千金股只有這兩檔收紅

美股持續重挫，台積電ADR一度達85.02美元，創波段新低。台積電（2330）今（14）日股價表現疲弱，早盤一度達507...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。