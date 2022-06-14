台積500元保衛戰 盯三關鍵

美股三大指數周一持續重挫，台積電ADR收盤大跌逾3.5%，外資持續賣超摜壓下，台積電昨（14）日台灣普通股跳空開低，再度面臨500元保衛戰。法人提醒，台積電未來是否能守穩500元，關鍵在前低505元不能破，同時ADR不能失守85美元，以及美元指數不能再衝破105。

隨著全球通膨壓力衝高帶來激進的升息疑慮，外資持續調節台灣權值股，台積電昨天以大跌逾2%、507元開出，直逼前波低點505元，從台積電上周三（8日）股東會以來，短短四個交易日股價下跌37元，市值驟減9,594億元。

台積電昨天再度面臨500元關卡保衛戰，市場捏一把冷汗。所幸尾盤低接買盤湧進，跌勢收斂，終場小跌3元、收513元，破底危機暫時解除。外資昨天持續賣超台積電逾1.9萬張，連四賣，累計四天來賣超逾5.9萬張。

台積電周二ADR早盤回神，上漲逾1.6%。法人分析，台積電目前技術線型呈現空頭排列，上檔反壓沈重，第一個關鍵在於前低505元不能跌破，否則破線又將引爆一股賣壓。

法人提醒，台積電未來股價走勢與ADR連動大，一旦台積電ADR摜破85美元，以及美元指數又衝破105，外資賣超亞洲新興市場指標股的壓力將非常大，台積電股價可能見到「4字頭」，一旦權王股價破底，大盤不排除回測前低15,616點。

台積電對後市仍深具信心，該公司5月合併營收1,857.05億元，連續兩個月寫新猷。法人預期，台積電4、5月累計營收已達本季財測高標68%以上，本季財測有望挑戰超標，連七季營收創新高。台積電董事長劉德音預期，今年營收年增幅可達三成。

法人分析，台積電基本面雖無大幅改變，但股價已與基本面完全脫鉤。尤其新台幣與美元走勢正反映國際資金移動趨勢，伴隨美國升息，本周各國央行預料都有對應策略，也將加速股市資金的去槓桿與流動性變化，加上美股重挫，都對科技股持續產生不利影響。