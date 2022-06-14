國安基金要開臨時會討論進場護盤了？官員這麼說

美國聯準會(Fed)利率決策會議前夕，美股波動劇烈連帶台股也面臨萬六大關保衛戰，股民關切國安基金是否會召開臨時會、進場護盤。國安基金相關官員今（14）日晚間指出，台股和美股連動並非百分之百，投資人不必拘泥於萬六整數關卡跌破與否而過分緊張，且股市已經提前反映美升息，國安基金會持續密切關注是否出現不理性、完全失控的崩跌，但不會干預市場正常的自然漲跌波動。不過，觀察晚間美股開盤平盤上下震盪，官員預期明（15）日台股應該上漲機率大於下跌。

國安基金第2季例會預定7月初召開，目前國安基金沒有召開臨時會的計畫。

台股今天開盤跌破萬六大關，終場跌幅收斂、小跌23點，以16,047點作收，守住萬六整數關卡。國安基金相關官員表示，美國鷹派升息其實市場都已經有所預期，敏感的股市也早就反映，相信美國聯準會也會注意升息以及經濟衰退相關連動影響，台股雖然會與美股連動，但也不是百分之百，至於台股大盤萬六關卡是否跌破，投資人不必太過緊張，倘若市場有特殊狀況，出現完全不理性、失控、信心崩盤的崩跌，國安基金就會注意並採取行動。

相關官員表示，國安基金的動用是依照相關條例的法律授權，有一定的前提，投資人實在不必看台股下跌就問國安基金動向。國安基金也一直都在關注美國升息對於熱錢流動、資金回流美國的狀況是否發生，但是資金趨利而產生的流動等市場正常狀況，使得股市出現自然的漲跌，國安基金不可能干預市場，重點要觀察趨勢，不是只看一天兩天的指數漲跌。