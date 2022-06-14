台股跌幅超過日港 金管會急喊五利多撐基本面

通膨惡火燎原，全球釀股災，今年到昨天為止，台股跌幅11.8%，已超過日本、香港、上海，金管會今（14）日表示，台股基本面有五大利多，一是台股逾4%的殖利率，二是國內上市櫃公司營收、獲利年增1成，三是主計處預測今年GDP近4%，四是出口連23個月紅，五是景氣燈號仍是綠燈，顯示目前經濟仍屬穩定。

受到市場預期美國恐將升息3碼，美股重挫，台股今天盤中一度跌破萬六，最後收跌23.61點，終場收16047.37點，台股連連下跌，引發市場關注。

證期局副局長高晶萍說，與國際股市比較，今年到昨日為止，台股跌11.79%，香港跌9.96%、日本跌6.27%、韓股跌15.89%、道瓊跌幅16.02%，那斯達克跌幅30.91%，上海股市也跌了10.56%，深圳跌了19.24%。

顯示在亞洲四小龍中，台股跌幅高於日本、香港和上海股市，也意味著台股與美股連動較高。

高晶萍說，我國基本面情況，上市櫃公司尚稱穩健，到5月底止，台股本益比達12.3倍，現金殖利率4.2%，若加上股票4.36%。

二是，國內上市櫃公司首季營收9.28兆元、淨利1.23兆元，年增率各為15.18%及16.2%，累計前五月營收16.86兆元，年增率10%。

三是，若以總體經濟來看，主計處預測今年經濟成長率3.91%，顯示經濟持續成長，四是，財政部5月出口428億美元，創歷年單月次高，前五月出口成長20.1%，也是連續23個月紅，五是，國發會景氣對策燈號持續是綠燈，顯示當前經濟仍屬穩定。