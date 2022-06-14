國泰證6月投資氣象觀測站 關注三大方向未來展望

全球在五窮六絕的投資氣氛中來到第2季尾聲，上半年有多方利空的干擾，如Fed快速升息、烏俄戰爭、疫情引發之經濟影響等，其中Fed升息循環恐慌影響最劇，投資市場紛紛賣壓湧現。即將進入下半年，全球股市仍持續動盪，各國市場皆緊盯Fed升息的腳步，投資人更需多方關注其發展的方向。

國泰證券進行2022年6月全球主要股市及商品觀察，因疫情逐漸趨緩，歐美等成熟國家市場需求回升、日本市場於後疫情期間外資大量匯入、中國大陸解封後復工預期下半年景氣將好轉，以及美元貨幣持續走強等，故對歐美、中日市場及美元抱持「正向」看法，而新興亞洲因受美元升值導致資金外流，則持較「中立」看法；反之，位於僵持不下的烏俄戰爭熱區的新興歐洲以「保守」看法看待。

國泰證券觀察，全球金融市場可多加關注的為美國與中國，美股方面可趁部份產業逢低時，留意其潛在投資價值並適度布局，如科技類股；而中國市場也有變化，其可留意５年期貸款市場利率(LPR)下調15個基點所代表的「穩增長」效益，同時6月解封開放後，對於車市、房市、互聯網的振興經濟政策也將連帶影響全球股市發展。

全球即將迎來景氣緩步回升的第3季，國泰證券建議投資人可關注三大方向：一為循環型類股，如能源、非核心消費、工業；二為升息下較穩健的公用事業等防禦型類股三因過度賣壓而有機會反彈的產業，如科技、通訊服務等，預期有較佳的表現；此外，全球商品市場的原油與黃金，其中被看好的原油因具供需緊俏、地緣政治等利多因子支撐仍處高檔，而持保守看法的黃金市場則因美元相對強勢、央行處升息循環，短線不易取得適當價差，投資人需多加留意。