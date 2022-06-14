期交所大專院校模擬交易競賽Part I 優勝隊伍今出爐

眾所矚目的「縱橫期海Trader就是你－大專院校模擬交易競賽Part I」，在長達兩個月的競賽期間，經歷台股行情的劇烈震盪，競賽排名不斷更迭變化，最後競賽結果於今(14)日揭曉。有20個優勝隊伍從300個參賽隊伍中脫穎而出，交易操作績效優異，累積報酬均達25%，夏普比率亦達0.1以上，期交所將分別頒發6萬元~6千元不等團體獎金，同時指導老師亦可獲頒3萬元~3千元不等指導獎金。

這次競賽由高科大金資系奪冠，第2至第3名則由北商大財金系及高科大金資系包辦，第4至20名則分別由北商大財金系、黎明時尚經管系(共3隊)、屏大財金系、中央財金系、中央經濟系、中國科大財金系、輔大企管系、北大金融系、南臺科大財金系、北科大資財系、美和科大企管系、中國科大資管系、台師大企管系、東吳經濟系、台中科大保險系等隊伍獲得。

期交所除恭喜以上隊伍，也提醒沒有得獎的隊伍不用氣餒，因為投資理財是一輩子的志業，參賽過程學習到的交易技巧及經驗更勝於得獎。另有部分隊伍操作績效優異卻未獲獎，係因辦法規定競賽期間須完成交易四項商品(台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權及股票期貨)，交易天數須達競賽期間交易日三分之一以上，且須繳交交易心得報告，期盼參賽隊伍能深入了解臺灣期貨市場主要商品，這些隊伍未符合上述條件，相當可惜。

這次競賽採取由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的方式辦理，為符合市場交易實務，納入程式交易下單功能。競賽成績以累積報酬率及夏普比率兩項指標計算，兼顧報酬率與風險控管，期望參賽隊伍在可承受的風險下，能激盪出各式交易策略，追求長期穩定獲利的交易模式。另為鼓勵學生積極參與交易，學習期貨交易技能，除頒發獎金予優勝隊伍及指導教授外，並設有好學獎，將於6月20日在律師見證下，自符合抽獎資格參賽隊伍同學中隨機抽出50名，每名可獲頒7-ELEVEN購物金500元。

期交所表示，為持續教導學生建立正確期貨交易風險控管觀念，今年第4季將辦理第二階段模擬交易競賽。期交所建議競賽開辦前可於虛擬交易所一般環境先行練習，累積實力後報名參賽一展所長，請有興趣參加的同學多加關注期交所發布的訊息。