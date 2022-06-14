快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

期交所大專院校模擬交易競賽Part I 優勝隊伍今出爐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

眾所矚目的「縱橫期海Trader就是你－大專院校模擬交易競賽Part I」，在長達兩個月的競賽期間，經歷台股行情的劇烈震盪，競賽排名不斷更迭變化，最後競賽結果於今(14)日揭曉。有20個優勝隊伍從300個參賽隊伍中脫穎而出，交易操作績效優異，累積報酬均達25%，夏普比率亦達0.1以上，期交所將分別頒發6萬元~6千元不等團體獎金，同時指導老師亦可獲頒3萬元~3千元不等指導獎金。

這次競賽由高科大金資系奪冠，第2至第3名則由北商大財金系及高科大金資系包辦，第4至20名則分別由北商大財金系、黎明時尚經管系(共3隊)、屏大財金系、中央財金系、中央經濟系、中國科大財金系、輔大企管系、北大金融系、南臺科大財金系、北科大資財系、美和科大企管系、中國科大資管系、台師大企管系、東吳經濟系、台中科大保險系等隊伍獲得。

期交所除恭喜以上隊伍，也提醒沒有得獎的隊伍不用氣餒，因為投資理財是一輩子的志業，參賽過程學習到的交易技巧及經驗更勝於得獎。另有部分隊伍操作績效優異卻未獲獎，係因辦法規定競賽期間須完成交易四項商品(台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權及股票期貨)，交易天數須達競賽期間交易日三分之一以上，且須繳交交易心得報告，期盼參賽隊伍能深入了解臺灣期貨市場主要商品，這些隊伍未符合上述條件，相當可惜。

這次競賽採取由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的方式辦理，為符合市場交易實務，納入程式交易下單功能。競賽成績以累積報酬率及夏普比率兩項指標計算，兼顧報酬率與風險控管，期望參賽隊伍在可承受的風險下，能激盪出各式交易策略，追求長期穩定獲利的交易模式。另為鼓勵學生積極參與交易，學習期貨交易技能，除頒發獎金予優勝隊伍及指導教授外，並設有好學獎，將於6月20日在律師見證下，自符合抽獎資格參賽隊伍同學中隨機抽出50名，每名可獲頒7-ELEVEN購物金500元。

期交所表示，為持續教導學生建立正確期貨交易風險控管觀念，今年第4季將辦理第二階段模擬交易競賽。期交所建議競賽開辦前可於虛擬交易所一般環境先行練習，累積實力後報名參賽一展所長，請有興趣參加的同學多加關注期交所發布的訊息。

北科大 期貨交易 期交所

延伸閱讀

6月電子期跌 金融期漲

店頭集中結算業務 准了

期交所店頭集中結算業務 為合格集中結算交易對手

機車駕訓進校園 桃園市尚有2204個補助名額

相關新聞

台股下跌23.61點 三大法人賣超238.19億元

美股四大指數周一持續大跌，連帶台股今（14）日一度下殺至15,869.06點，摜破萬六大關，午盤在美期指上漲下，跌勢縮小...

台股疲軟 千金股只有這兩檔收紅

美股持續重挫，台積電ADR一度達85.02美元，創波段新低。台積電（2330）今（14）日股價表現疲弱，早盤一度達507...

美股連跌 許璋瑤：台股基本面佳但無法自外全球股市

美國公布5月消費者物價指數（CPI）後，美股已連續3個交易日重挫，台灣證券交易所董事長許璋瑤今天在股東會表示，美股大跌8...

台股陷入「萬6」保衛戰 金管會：基本面仍穩健

台股正面臨萬6關卡保衛戰，金管會證期局今表示，台股今年以來跌幅相對美股、深圳、韓國等國家仍相對穩定，基本面仍屬穩健。

勇敢買進！中環才賣台積電慘賠千萬 近月餘又回補590張

中環（2323）今年來已5次公告買賣台積電（2330），其中兩次賣出，都是虧損，除1月間處分台積電虧損117.55萬元外...

美指期盤中翻紅、台股跌幅收斂 小跌23點收16,047點

美股三大指數墜入熊市，台股今（14）日權值股無力，加權指數開盤下挫近200點，失守萬六，不過近午美國期貨指數翻紅，激勵台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。