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台股下跌23.61點 三大法人賣超238.19億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股下跌23.61點 三大法人賣超238.19億元。圖／本報資料照片
台股下跌23.61點 三大法人賣超238.19億元。圖／本報資料照片

美股四大指數周一持續大跌，連帶台股今（14）日一度下殺至15,869.06點，摜破萬六大關，午盤在美期指上漲下，跌勢縮小，終場收在16,047.37點，下跌23.61點，成交量2,266.98億元；三大法人賣超238.19億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超236.92億元，投信賣超19.2億元，自營商買超（合計）17.93億元，其中自營商（自行買賣）買超22.62億元，自營商（避險）賣超4.68億元。

今台股一度大跌，由塑化股金融股撐盤，台塑化（6505）漲幅1.68%，中信金（2891）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）等皆上漲逾1%。台積電（2330）小跌，收513元，千金股信驊（5274）、力旺（3529）、祥碩（5269）跌幅逾3%，AES-KY重挫超過5%，只有旭隼（6409）和亞德客-KY收紅。今低軌衛星概念股表現較為亮眼，研調看好低軌衛星商機，預估至2023年全球衛星產業產值可達3,083億美元，年增4.5%，建漢（3062）、台揚（2314）、昇達科（3491）漲幅4~7%不等。大盤收在16,047.37點，跌幅0.15%。

台股 三大法人 美股 塑化股 金融股

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