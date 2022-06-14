勇敢買進！中環才賣台積電慘賠千萬 近月餘又回補590張

中環（2323）今年來已5次公告買賣台積電（2330），其中兩次賣出，都是虧損，除1月間處分台積電虧損117.55萬元外，最近一次公告賣出台積電則是在5月31日，慘賠1,272.99萬元，但是，今年來則有3次公告買進台積電，即使5月底的處分損失逾千萬元，近1個半月來，仍再回補台積電590張，每股均價526.56元，若以今（14）日收盤513元來計算，帳面上投資損失達800萬元。

台股今日開低震盪，上演萬六保衛戰，盤中一度下滑至15,869.06點，終場收在16,047.37點，下跌23.61點，台積電早盤以507元開低，上演500元保衛戰，終場收在513元，下跌3元，跌幅0.58%，台積電跌勢縮小，中環買進台積電的帳面損失也降低。

中環今年來2次公告處分台積電，一次是1月10日公告，自去年6月11日至今年1月10日合計處分台積電529張，每股均價590.24元，處分損失117.55萬元；第二次公告處分台積電則是在5月31日，自今年1月11日至5月31日合計處分台積電544張，每股均價559.22元，交易金額達3.04億元，處分損失1,272.99萬元。

至於買進台積電則有3次公告，最早是今年1月21日公告取得台積電502張，交易期間為去年7月6日至今年1月21日，每股均價600.97元，交易金額3.01億元；第二次取得台積電是4月27日公告，自今年1月25日至4月27日，買進台積電515張，每股均價586.92元，交易金額3.02億元；最新的公告則是6月13日，自4月28日至6月13日取得台積電590張，每股均價526.56元，交易金額3.1億元。

也就是說，即使在5月底處分台積電虧損逾千萬元，中環仍在最近一個半月內，再回補台積電590張；以台積電近期的股價表現來看，在5月10日一度下滑至505元的低價，期間在5月31日曾反彈至560元。