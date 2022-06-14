美指期盤中翻紅、台股跌幅收斂 小跌23點收16,047點

美股三大指數墜入熊市，台股今（14）日權值股無力，加權指數開盤下挫近200點，失守萬六，不過近午美國期貨指數翻紅，激勵台股出現跌幅收斂，大盤指數回到萬六之上，終場下跌23.6點，收16,047.3點，成交量2,266.9億元；台積電（2330）終場下跌3元，收513元。

法人表示，今日由金融族群擔當護盤角色，塑化族群也小有表現，資金比重分別為電子占比53%，運輸占比13.6%，金融占比4.2%。

權值股中，台積電開低走低，終場505元有守，收跌0.5%，零股成交量達247萬股；鴻海（2317）午後由黑翻紅回到112.5元，終場平盤作收；聯發科（2454）也出現跌幅收斂，終場下跌7元，收880元，跌幅0.7%。

金融股部分，高雄銀（2836），新產（2850），國票金（2889）終場收漲2～3%，中信金（2891），玉山金（2884），聯邦銀（2838），臺企銀（2834）等股，終場收漲 1.5%以上。王道銀行（2897），第一金（2892），台中銀（2812）等股，終場漲幅也超過1%。

另外，今日資金也紛紛流入低軌衛星概念股，其中由建漢（3062）表現最為出色，漲幅超過7%，台揚（2314），昇達科（3491）的漲幅也達4%以上。法人表示，近期低軌衛星族群有題材激勵，短期反映的機率高。

其他表現佳的個股，高價股由亞德客-KY（1590）脫穎而出，終場再次回到千金行列，旭隼（6409）則率先回神，由黑翻紅，終場收漲2.5%；航運族群中，陽明（2609）受到殖利率保護，今日股價有撐，漲幅達2.4%，長榮（2603），萬海（2615）午後也由黑翻紅，持續在平盤附近震盪，長榮終場小幅收紅，萬海平盤作收。

第一金投顧董事長陳奕光表示，目前三事件引發市場擔憂經濟衰退，分別為美股三大指數進入熊市、消費者信心指數創新低、美國公債殖利率倒掛。目前台股這波跌幅已吃掉前波短線反彈，後續觀察台幣和台積電表現，若台幣貶至29.85元，及台積電跌至505元，則大盤可能會往15,616點靠近，近期可能會持續在15,700～16,300點區間震盪。